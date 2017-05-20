'Sarallar'a operasyon

İstanbul'da 'Sarallar' olarak bilinen ve “organize suç örgütü” olduğu sürülen gruba yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına aldı. Operasyonda 3 kalaşnikof silah da ele geçirildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Polis, 'Sarallar' olarak bilinen “organize suç örgütü” olduğu iddia edilen gruba yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda aralarında Rize'de bir kahvehanenin taranması ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili aranan kişinin de olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.