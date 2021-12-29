'Sarallar' suç örgütünün liderlerinden Barış Saral, gözaltına alındı

İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda, "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün liderlerinden Barış Saral, gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi bulundu.

İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "kasten öldürme", "tefecilik" ile "tehdit" suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen ve Mayıs 2016'dan bu yana aranan "Sarallar" olarak bilinen suç örgütü liderlerinden Barış Saral'ın Büyükçekmece'de bir villada olduğunu belirledi.

"Tırpan" adı verilen operasyon kapsamında, söz konusu adrese 26 Aralık'ta baskın düzenleyen ekipler, Saral'ı bulamadı. Söz konusu adrese yönelik izlemelerini devam ettiren ekipler, Barış Saral'ın 27 Aralık'ta eve girdiğini tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Saral’ı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, biri susturucu takılı suikast silahı olmak üzere 3 tabanca, 7 şarjör, 160 mermi ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Saral'ın Çorlu'daki adresinde yapılan aramada da, 1 pompalı tüfek, 12 mermi, kama ve sahte araç plakası bulundu.

"Tırpan" operasyonu kapsamında, 24 Aralık'ta, 6 ilçede düzenlenen operasyonda, "Sarallar" suç örgütünün elebaşlarından Ö.B.S. ve kendini "Saral" olarak tanıtan E.B'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli ile bu örgüte silah temin ettiği belirlenen alt gruptan 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1673 mermi bulunmuştu.