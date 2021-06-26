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'Sarallar' suç örgütünün lideri Zafer Saral Türkiye'ye teslim edildi

26 Haziran 2021 16:13

Beşiktaş'ta kafede 3 kişinin öldürüldüğü 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Kuzey Makedonya'nda İnterpol tarafından yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Cihan SaralZafer Saral
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