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Dünya

Sarah Palin kopya çekerken yakalandı

Barack Obama'yı teleprompter'dan okuyarak konuşma yaptığı için eleştirdiği Sarah Palin, avuç içine yazdığı notları okuduğu ortaya çıktı.

09 Şubat 2010 02:00

T24-  Sarah Palin yeni bir skandalla yeniden gündemde. Barack Obama'yı teleprompter'dan okuyarak konuşma yapmasını eleştirdiği konuşmasında avuç içine yazdığı notları okuduğu ortaya çıktı.



PALİN'İN KOPYA ÇEKERKENKİ GÖRÜNTÜLERİ İÇİN TIKLAYINIZ





 



John McCain tarafından ABD başkan yardımcılığına aday gösterildikten sonra Amerikan ulusal politikasının fenomenlerinden biri haline gelen Alaska eski Valisi Sarah Palin yeni bir skandalıyla yeniden gündeme yerleşti. Muhafazakar seçmenlerce davet edildiği ''Tea party'' eylemleriyle 2012 başkanlık seçimi kampanyası yürttüğü iddia edilen Palin'in bugünlerde yaptığı konuşmalarda kopya çektiği görüntülü olarak ispatlandı. AP haber ajansının bir konuşması sırasında eline konuşma knularını yazdığını görüntülediği Palin, YouTube video paylaşım sitesine düşen bir videoda da, eline yazdığı notu okumaya çalışırken görülüyor. Sarah Palin'in, elinden kopya çektiği konuşmada ABD Başkanı Barack Obama'yı teleprompter'dan okuyarak konuşma yapmasını eleştirmesi ise dikkat çekti.

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