Saraçoğlu'nun ışıkları neden kapatıldı?

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından stat ışıklarının kapatılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumartesi günü sahamızda oynanan Süper Final karşılaşmasının ardından, emniyetin isteğiyle saha güvenliğinin sağlanması ve her maçtan sonra olduğu gibi tribünlerin boşaltılması için stadyumumuzun ışıkları kapatılmıştır. Kupa seremonisinin yapılmasına dair karar pek çok kez değişmiş, son kararın hemen ardından stadyumumuzun ışıkları seremoni için açılmıştır. Buna karşın bu anlamda eksik bir bilgilendirme olduğunu üzülerek görmekte ve bu yanlış algının düzeltilmesini yürekten dilemekteyiz. Bu yöndeki detaylı açıklama önümüzdeki günlerde yapılacaktır."