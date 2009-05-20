Saracoğlu'nda tarihi gece



Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ve Almanya'nın Werder Bremen takımları arasında oynanan son UEFA Kupası finaline ev sahipliği yapan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, tarihi günlerinden birini yaşadı.



UEFA Kupası adı altında son kez oynanan finalin yapıldığı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, ilk kez bir Avrupa kupası finaline sahne oldu. Ayrıca, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın Asya Kıtası'nda yer alması nedeniyle, Werder Bremen-Shakhtar Donetsk finali Avrupa Kıtası dışında oynanan ilk final olarak da tarihe geçti.



TARAFTARLARIN İLGİSİ



Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen arasında oynanan UEFA Kupası finalinde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı tribünleri büyük oranda doldu.



UEFA Kupası finali için kapasitesi 43 bine indirilen statta, Shakhtar Donetsk taraftarları Türk Telekom tribünü ile bu tribünün yan bölümlerindeki maraton ve Fenerium tribünlerinde yer aldı.



Werder Bremen taraftarları ise Migros tribünü ve yine Fenerium ile maraton tribünlerinin bu bölüme yakın yerlerinde oturarak takımlarını destekledi.



TURUNCU VE YEŞİL



Ukraynalı taraftarlar turuncu, Werder Bremen taraftarları da yeşil-beyaz bayrakları ile tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.



Karşılaşmayı 8 bine yakın Ukraynalı, 5 bine yakın da Alman taraftar izledi. Tribünlerde yer alan Türk taraftarlar da sempati duydukları takımları destekledi. İki takım taraftarları içinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giymiş Türk taraftarlar da yer aldı.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



UEFA Kupası finaline Werder Bremen 3, Shakhtar Donetsk ise 1 oyuncusundan yoksun çıkmak zorunda kaldı.



Alman ekibinde kart cezalıları Diego ve Almeida ile sakatlığı süren Mertesacker, Ukrayna takımında ise kart cezalısı Hübschman forma giyemedi.



MESUT ÖZİL İLK 11'DE



Werder Bremen'de Türk asıllı futbolcu Mesut Özil sahaya ilk 11'de çıktı.



Mesut, Shakhtar Donetsk karşısında orta sahanın solunda görev yaparken, Alman ekibinde forvette Pizarro-Rosenberg ikilisi forma giydi.



Shakhtar Donetsk ise cezalı olan Hübschman dışında ideal kadrosuyla sahada yer aldı. Luiz Adriano forvette görev alırken, arkasında Jadson oynadı.



KUPAYI CAN BARTU GETİRDİ



Kazanan takıma verilecek olan UEFA Kupası, maç öncesi düzenlenen bir törenle saha kenarındaki yerine konuldu.



Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ''Sinyor'' lakaplı spor yazarı Can Bartu, kupayı teslim alarak saha kenarında hazırlanan masanın üzerine bıraktı.



DAVUL ŞOV



Maç öncesi Werder Bremen ve Shakhtar Donetsk formaları giymiş iki grup, davul çalarak saha içinde gösteri yaptı.



Bu sırada dev balonlarla iki takımın bayrakları saha içinde açılırken, orta sahaya da dev boyuttaki UEFA Kupası finali yazılı pankart açıldı.



Öte yandan, takım kadroları da ilginç bir gösteriyle taraftarlara duyuruldu. Oyuncular tek tek anons edilirken, elinde takım bayraklarını tutan çocuklar, ismi anons edilen futbolcunun görev alacağı bölgeye gitti.



MEDYA ORDUSU İZLEDİ



Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen arasındaki final maçına yerli ve yabancı basın mensupları büyük ilgi gösterdi.



420'si basın tribününde, 120'si de sahada foto muhabiri olmak üzere toplam 540 medya mensubu karşılaşmayı takip ederken, saha dışı ve saha içi televizyon yayınları için de 450 kişi görev yaptı.



63 ÜLKEDE NAKLEN YAYIN



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki UEFA Kupası finali tam 63 ülkede naklen yayınlandı.



Televizyonların yanı sıra uluslararası 30 radyodan da naklen verilen karşılaşmada, naklen yayın için 29 kamera kullanıldı.



