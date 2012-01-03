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Spor

Saracoğlu'nda mescit açılacak

Fenerbahçe Yönetimi, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda taraftarın yoğun isteği sonrası mescit açmaya karar verdi.

03 Ocak 2012 02:00



T24- Her tribününe bir mescit açmayı planlayan yönetim, yer arayışlarına başladı.Yöneticiler, yaptıkları araştırmada devre arasında tuvaletlerde ve koridorlarda karton üzerinde namaz kılındığını tespit etti. Mescit yapılması için düğmeye bastı.

Fenerbahçe Yönetimi, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda taraftarın yoğun isteği sonrası mescit açmaya karar verdi. Sarı lacivertli taraftarların kulübe mescit açılması için yaptığı başvuruları değerlendirmeye alan yöneticiler, yaptıkları araştırmada (kamera kayıtları dahil) taraftarların maçların devre arasında tuvaletlerde ve koridorlarda kartonlar sererek namaz kıldığını tespit etti. Bunun üzerine stadın her tribününe bir mescit açmayı planlayan F.Bahçe Yönetimi, tribünlerde mescit için yer arayışlarına başladı. Önümüzdeki günlerde projelendirilecek olan mescitler taraftarın hizmetine kısa süre içinde açılacak.



Türk Telekom Arena’da var, İnönü’de yok



Beşiktaş İnönü Stadı’nda herhangi bir mescit bulunmazken, son yapılan Türk Telekom Arena’da mescit var. Ancak Türkiye’de mescitlerin statlarda çok fazla yaygın olduğu söylenemez. Özellikle Anadolu kentlerinde halkın daha muhafazakar olduğu gerçeği göz önündeyken statlarda mescit bulunmuyor.


Barça’nın mabedi Nou Camp’ta kilise var


Ülkemizde çok fazla yaygın olmayan bu uygulama dünyanın önemli statlarında ise uygulanıyor. Barcelona’nın mabedi olan Nou Camp Stadı’nda hem futbolcular için hem de taraftarlar için kilise var. Futbolcular ya da taraftarlar ibadetlerini rahatça yapabiliyorlar. Ülkemizde ise bu uygulama çok az statta var.


Başkent’in 19 Mayıs Stadı’nda yok

Ankara 19 Mayıs Stadı’nda taraftarların ya da sporcuların ibadet edebileceği herhangi bir yer yok. Ancak Ankara’nın diğer statlarında mescitler var. Yenikent Asaş Stadı’nda protokol tribünün altına bir mescit yapılırken, Cebeci İnönü Stadyumu’nda maraton tribünün altında bir mescit bulunuyor. Avni Aker’de de taraftarlar için bir mescit bulunuyor.

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