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Spor

SARACOĞLU'NDA KOLTUKLAR YENİLENİYOR İSTANBUL (A.A)

04 Haziran 2011 16:36

-SARACOĞLU'NDA KOLTUKLAR YENİLENİYOR İSTANBUL (A.A) - 04.06.2011 - Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yenileme, tamirat ve bakım işlemleri kapsamında koltukların yenilenme işlemlerine başlandı. Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, yenileme çalışmaları kapsamında Fenerium alt ve maraton alt tribünlerinde tüm koltuklar söküldü ve yerlerine uygun görülen yeni koltukların montajına geçildi. Bunun dışında diğer tribünlerde ve stadın tamamındaki boya, badana, koltuk değiştirme ve bakım çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

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