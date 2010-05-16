Saraçoğlu'nda anons skandalı

T24 - Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu yitirdiği maçın sonunda büyük bir skandal yaşandı.



Fenerbahçeliler'den 1 dakikalık şampiyonluk kutlaması





Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu yitirdiği maçın sonunda büyük bir skandal yaşandı.

Karşılaşmanın uzatma dakikaları oynanırken, Bursaspor-Beşiktaş maçının 2-2 tamamlandığı anonsu tribünlerde bir anda şampiyonluk havasının yaşanmasına neden oldu.

Saha içindeki futbolculara da aynı bilgi verilince futbolcular bir anda maçı bıraktı ve adeta karşılaşmanın sona ermesini bekledi.

Tribünlerden havaya konfetiler uçurulurken, statta bir anda şampiyonluk coşkusu yaşanmaya başlandı.

Fenerbahçeli taraftarlar da şampiyon olmuşcasına sahaya girerek büyük bir sevinç yaşandı.

Bu sırada hoparlörlerden ''Şampiyon Fenerbahçe'' şeklinde anons yapıldı. Ancak bir süre sonra Bursaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği, yanlış bilgi verildiği anonsu yapılınca, sevinç bir anda şoka dönüştü.

Saha içinde bazı futbolcuların etrafını çok sayıda taraftar sararken, özel güvenlik elemanları futbolculara eşlik etti.

Bir tribünden de toplu olarak ''Yönetim istifa'' sesleri yükseldi.





Tribünler ateşe verildi



Karşılaşmanın bitiminde stadın bazı bölümlerinden koltuklar ateşe verildi. Güvenlik görevlileri olayların büyümesini engellemek için büyük çaba sarfederken, tribünlerin yanan bölümleri yapılan ilk müdaheleler sonrasında kontrol altına alındı.



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Başkan Yıldırım'ın, Trabzonspor maçının son anlarında yaşanan anons skandalına neden olan Hakan Bingöl'ü dövdüğü iddia edildi.

Trabzonspor maçının son bölümünde yaşanan anons rezaleti gündemin ilk sırasına otururken, yönetim de skandalın sorumlusu ilan edildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, tribünlerden ‘Yönetim istifa’ sloganları yükselirken Aziz Yıldırım’ın anons sorumlusu Hakan Bingöl’ü tekme tokat dövdüğü iddia edildi. Olayların başlamasına neden olarak gösterilen Bingöl de, polis tarafından gözaltına alındı.



