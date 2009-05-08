Saracoğlu'nda "Finalistler toplantısı" yapıldı

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Kupası final maçı öncesi, maçın ayrıntılarıyla ilgili finalist takımların yetkililerinin bilgilendirildiği "Finalistler toplantısı" yapıldı.



Toplantı, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, finalist olan Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ve Almanya'nın Werder Bremen takımlarının yetkililerinin yanı sıra, UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'daki havalimanlarının ve Fenerbahçe Kulübü'nün yetkilileri, finalist takımların ülkelerinin büyükelçilik görevlileri katıldı.



Toplantıda, finalist takımların yetkililerine, final organizasyonunun ayrıntıları anlatıldı.

