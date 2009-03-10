Saracoğlu’na tedavi!

Fenerbahçe Kulübü stadın zeminini yurt dışından ithal edilecek suni güneş ışığı veren 4 cihazla düzeltecek. Her gece 25’şer dakika aralıklarla 50 metrelik bir alanı güneşlendirecek sistem, özellikle çimin zayıf kaldığı ve sararan bölgelerine uygulanacak



20 Mayıs’ta oynanacak UEFA Kupası final maçına hazırlanan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nın çimleri suni güneş ışığı veren lambalarla “tedavi” edilecek.



Milliyet gazetelerine; UEFA yetkililerinin yaptıkları denetlemeler sırasında saha zemini ile ilgili şikayetleri dile getirmeleri üzerine, sarı-lacivertli kulüp havalandırma ve güneşlendirme sorununu çözmek için ilginç bir yöntem geliştirdi. Yurt dışından ithal edilecek “suni güneş ışığı” veren 4 cihaz geceleri çim zemini aydınlatacak. Her biri yirmişer dakika aralıkla 50 metre karelik bir alanı güneşlendirecek olan sistem, özellikle çimin zayıf kaldığı ve sararan bölgelerine uygulanacak. Tanesinin 150 bin dolar civarında olduğu belirtilen cihazların kullanımına Nisan ayında başlanacak. Final maçı tarihine dek iki haftada bir zemine yeni çim ekilecek ve UEFA’nın istediği standartlara getirilecek.



Tel örgüler kalkıyor



Saracoğlu Stadı’nın tribünler ile sahayı ayıran telleri UEFA’nın isteği doğrultusunda kaldırılacak. Kulüp yetkilileri açılır kapanır tellerin final maçından sonra tekrar takılıp takılmayacağı konusunda son kararı Başkan Aziz Yıldırım’ın vereceğini ifade etti. Büyük bir olasılıkla Saracoğlu Stadı’nda gelecek sezondan itibaren Avrupa’da ve Türkiye’nin bazı statlarında olduğu gibi maçlar tel örgüsüz ortamda seyredilecek.



UEFA finali için yenilenen stadın mevcut skorboardu da değiştirilecek. Modern bir skorboard siparişi veren sarı-lacivertli kulübün 3 milyon doları bulan harcamalarının bir bölümü UEFA tarafından karşılanacak. Stadın bilgisayar altyapısı yenilenecek, data hatları çekilecek, okul tarafından stat içerisine yayın kablolarının geçirilmesi için “kedi yolu” açılacak. Yayın araçlarından gelen kablolar stat içine yer altından geçirilecek.



Bu arada zaman zaman şikayetlere neden olan basın tribünü de silbaştan düzenlenecek. Tribünün kapasitesi artırılacak, pilot kameralar basın mensuplarının görüş alanından çıkarılacak.



Yüzüncü yıl etkinlikleri sırasında stadın dış yüzeyine takılan ışıklandırma sistemi sökülecek, UEFA görselleriyle süslenecek.



Platini kupayı getiriyor



UEFA Başkanı Michel Platini’nin 23 Nisan’da Türkiye’ye gelerek UEFA Kupası’nı İstanbul Büyükşehir Belediye başkanına teslim edeceği bildirildi. Platini geleneklere göre kupayı finalin oynanacağı kentin en üst yerel yöneticisine verecek. Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenecek törene Platini’nin yanı sıra, birinci başkan vekili Şenes Erzik ve UEFA’nın üst düzey diğer yöneticileri ve Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile yönetim kurulu üyeleri katılacak.



