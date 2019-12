Saraçoğlu'na Fenerbahçe Oteli geliyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz yıldırım, günlerdir beklenen konuşmasını yaptı. FBTV'de gazetecilerin karşısına çıkan Yıldırım, bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu





Başkan’ın, FBTV Genel Müdürü İhsan Topaloğlu’nun hazırlayıp sunduğu‘Futbol Zirvesi’ programına gazeteciler de konuk oldu. Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Cem Şengül, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Serdar Ali Çeliker, Zaman Gazetesi Spor Müdürü Serkan Akcan, Hürriyet Gazetesi Spor Servisi İstihbarat Şefi Mehmet Arslan ve Akşam Gazetesi Spor Yazarı Alaattin Metin, Yıldırım'a soru soracak gazeteciler olarak belirlendi. Yıldırım, bu isimlerin sorularının yanısıra birçok konuda da açıklamalar yaptı.



Danışıklı dövüş olmasın



"Belli gazetecilerin davet edilmesi İhsan beyle bunları oturduk konuştuk. Tek olunca danışıklı dövüş gibi oluyor, o yüzden gazetelerimizin spor müdürlerini davet ettik. Görüşlerimizi paylaşacağız merak edilen soruları cevaplayacağız. Tabii ki siz davet ederseniz ona da katılırız."





"Benim geçen gün Kulüpler Birliği toplantısında ifade ettiğim şey olması gereken. Futbolun büyük ülkeleri genelde bu işleri benim dediğim gibi yönetiyor. Bunaun faydası kulüpler gelirlerini artırmak için yoğun çaba sarfediyorlar. Biz de sorumlu federasyon olarak görülüyor. Biz federasyonun sadece denetleyici olmasını istiyoruz. kuracağımız lig birliğiyle hakem ücretlerine kadar biz ödeyeceğiz. Gelirlerimizi artırmak için de elbirliğiyle çalışacağız. bu hemen olabilecek bir şey değil ama tartışılması gerekli İleri de böyle olacağını düşünüyorum. Yayın gelirlerinden 2.3 milyar euroyu Avrupa'nın 5 ligi alıyor. Biz de buna katılmak istiyoruz. Böylece herkes elinin altına sokacak. Kimse federasyondan hakemlerden şikayet edemeyecek. "



İyi bir kadro kurduk



"Bu sezon daha başarılı olabilecek bir kadro oluşturduğumuza inanıyorum. Geçen sezondan kimleri kaybettik. Aurelio ve Kemal, Kezman'dan herkes şikayetçiydi. Bir santrfor sıkıntısı çekiyorduk. İspanya Ligi gol kralı Güiza'yı kadroya kattık. 27 gol atmış bir isim. Ligler bitmeden ön protokol yaptık. Eğer bize gelmese Barcelona'ya gidecekti. Zaten o yüzden uzadı. İkinci transferimiz Emre. Emre kimdir? Türk futbolunun en önemli bir iki isimden biri. Ama şu anda herkes üzerine geldi. sezon başında kamp yapmadan maça çıktı. İhtiyacımız olduğu için oynattık. Hoca da tanıyordu. Zaten biz Aragones ile turnuva başlamadan anlaşmıştık. 24'ünde açıklayacaktık ama hoca erkene aldı."



Senna gelse ceza alırdık



Kulüpler kurumsal yapıya girdi. Transferler artık gittim onu kaçırdım, parayı verdim getirdim ile olmuyor. İspanya kulüpleri sözleşmenin başında yazıyor, 1. sene bunu getirirse alır, 2. getirirse bunu getirirse şeklinde. Biz Senna için Avrupa'da çok ünlü 3 avukatla görüştük. 17. madde ile getirebilirdik diyeyim ve konuyu kapatayım. Bunu gündeme getirsem F.Bahçe ceza alabilirdi. Siz 24 milyon avro, bundan alamadık yazdınız. Avrupa'da şimdi hedefi koymak lazım. Hedef için ne dedik? Yapılan başarıları tekrarlamak. Şampiyon olacağız diyebilir miyiz. Biz tecrübe kazandık. Eski Fenerbahçe yok artık. Artık oyuncu, camia ve kültür değişti. Biz güveniyoruz bu gruptan çıkarız. Hedef geçen seneki başarı, olursa daha üstü."





Emre Galatasaray'a gelse durum farklı olurdu



"Emre yetiştirilen en önemli Türk futbolcularından biri. İleride Fenerbahçe'ye çok faydası olacak. Basınla ilişkisinde de hiçkimse affetmiyor. Bir hareket yaptı ama herkes hata yapıyor. İddia ediyorum Emre Fenerbehçe'ye değil, eğer Galatasaray'a transfer olsaydı şu an ona karşı olan ithamlar olmayacaktı. Belli Galatasaray kalemleri bunları kasıtlı yazıyorlar. Bir hata yaptı geçmişte ama biz ona şans vermek istedik eğer bundan sonra olmazsa o zaman konuşalım. Sakatlığı sürekli gündeme geldiği için psikolojik olarak da zor durumda. Ana kadrodan giden bir Aureilo var. Onun yerine de Emre'yi aldık."



Aurelio menajerine bağlı kaldı



"Fenerbahçe'nin bütçesi var. Biz harcamalarımızı bu bütçeye uygun olarak yapıyoruz. Geldiğimden beri gelir-gider dengesine dikkat ediyoruz. Ben herkesin alacağını zamanında almasını istiyorum. Yokse Eto'o'yu da alırdım. Benden sonrası tufan dersem olmaz. Marco olayına gelince o kulüpten 1.10 milyon euro alıyordu. Bunun menajeri geçen aralık ayında geldi, "Ben Aurelio'yu Valencia'ya götürmek istiyorum" dedi. Marco'nun sözleşmesinde 7 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı. Ben onunla hiç konuşmadım. "Biz iyi gidiyoruz, kadroyu bozmak istemiyoruz" dedim. Ama basına konuştu, biz de Valencia yöneticileriyle konuştuk. böyle birşey yok dediler. Bu kez de Vederson'u verin dedi. Menajeri olmadığı halde çocuğun aklını çeldi, keza Deivid'in de. Sezon sonunda Aurelio'(ya 2 milyon euro ve menajeri yüzde 10 verelim dedik. Ama o 3 milyon euro artı 1 milyon euro istedi. Biz de hiç görüşmedik. Edu ve Lugano 1.1 milyon euro alıyordu. Daha fazlasını veremezdik. Biz Aurelio'yu çağırdık Bak biz seni seviyoruz. Kalmanı istiyoruz. Zaten primlerle daha yüksek kazanırsın dedik. Ama o menajerim ne derse onu yaparım" dedi.



Tuncay efsane olmayı reddetti



"Tuncay ile Ali Koç çok uğraştı. Abi kardeş gibi gibiler. Tuncay geldi. Biz 3 senelik, sonra 2 senelik boş mukalaveye imzalattırdık. Ben Avrupa'ya gitmek istiyorum dedi. Biz orada alacağı paranın üzerine çıktık. Kal burada Roberto Carlos'un kaptanı ol dedik. Oraya gidersin normal bir oyuncu olursun ama kalırsan Lefter, Can Bartu olursun dedim."



"Geçen gün Güiza sigara içiyor çekiyorsunuz. Bu adam İspanya'dan gelmiş. Orada gidiyor kahvesini içiyor. Kimse ona karışmıyor. Rapaiç geldi. Benle görüşmek istiyormuş. Ayrılmak istediğini söyledi. Bu konu yüzünden. Ben sabah kahvaltıya gidiyorum, dışarıda sigaramı, kahve içiyorum herkes aman başkan görmesin diyor. Ben de gittim çağırdım, sigara getirdim. Verdim önümde içti. Şimdi dedim sana bir şey derlerse desinler. Güiza İspanya'da çarşaflılar dolu gibi bir açıklama yapmış. Belki oradaki medya yanlış yazdı. Şimdi diyorlar Başkan Güiza'yı sorgulayacak. Ben sorgulama memuru değilim. Bunu siz yapacaksınız. Soracaksınız kardeşim böyle neden dediniz diye."



Alex'i 10 milyon Euro'ya satamazsınız



‘14 milyon Euro’luk Alex de mi bedavaya gidecek?’ diyorsunuz. Ben size Alex’in bonservisini 10 milyon Euro’ya veriyorum satabilirseniz kabulüm. Bir oyuncuyla 4 yıllık anlaşma yapıyorsa ve oyuncu 4 yıl kalıyorsa. O maliyetin sıfırlar. Kezman’da zarar etmedik. 8 milyon Euro’ya aldık ve 2 yıl kaldı. 4 milyon Euro’ya gönderdik. 2 yıl sonra bedavaya gidecekti. Bu zarar değildir. Adamın sözleşmesi bitiyor ve bonservisi yok. Ben ona bir değer koyamam ki. Serkan Balcı, Mehmet Yozgatlı, Rüştü… Bunlar mukavelesi biten oyuncular… F.Bahçe, Rüştü’ye 1 milyon Euro verdi ama gitti Beşiktaş’a 1.5 milyon euro’ya imza attı



Zico çok fazla istedi



Antrenörler değişikliğine baktığınız zaman 2000 hariç. Son 5 yılda veya Lorant'tan bu yana baktığınız zaman Daum, Zico ve Aragones vardı. Hiçbirini sözleşmesi bitmeden gönderdik mi? Sorun burada problemlerin çözülememesi. Zico'yu getirdiğimiz zaman kimse biliyor muydu? Herkes stajyer diyordu. Zico ile ben anlaşırken, 1. yıl 1.8, 2. sezon 1.9 aldı. Üçüncü sezon 3.5 milyon euro istedi. Kardeşine de 500 istiyordu. Santana da 600 ve zam istiyordu. Hepsi toplam 4.6 milyon euro. Geçen sezon şampiyon olsak da göndermek zorundaydık. Çünkü anlaşamadık. Aragones'in ekibiyle aldığı toplam para ise 3.5 milyon euro. Neden Aragones?. Geçen sezon Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi'ni yürüyerek kazanması gerekiyordu. Geçen sene antrenmana gittim. Tercüman çocuk hocanın arkasından şut atıyor kaleye. Biz disiplin istiyoruz.



Scoliari ile el sıkıştım



Ben Scolari ile el sıkıştım. 2006'da Dünya Kupası'nda menajeriyle konuştuk. Ekibiyle tanıştık ama tur atlayınca olmadı. Anelka, Ortega gibi isimleri getirdik Kim hayal edebilirdi? Hooijdonk'u getirdik. Son anda vazgeçiyorladı. Ben Özkök ile konuştuğumda yıldız sözü verdim ama olmuyor. Her transfer gerçekleşmiyor.



Eto'o geliyordu



Etoo ile sezon başlamadan görüştük. Ama çok büyük rakamlar istediler. Bu sezon Avrupa'da rakamlar altüst oldu. Robinho'nun 49 milyon euroya gittiği bir yerde Ronaldinho 21 milyon euroya Milan'a gitti. Neden gitti? Nasıl gitti? Gider mi bir araştırın. Araştırmadan gelişi güzel yazıyorsunuz. Mallorca kulübünün değeri 49 milyon euro diyerek eleştiriliyoruz. Onun borcu o kadar, kulübün 600 milyon dolarlık yatırım borcu yapan başkanı var. 6 futbolcusunu sattı da borcunu ödüyor. Ben 50 milyon euro vereceğim o zaman o yazan arkadaşlar ayarlasın."



Kararı kongre verir



"Geçen gün Mehmet Ali Aydınlar ile ilgili bir haber çıktı. Evime iki gazete geliyor ve onları da spordan çok siyaset ve ekonomi sayfalarını okuyorum. Ali Koç’u bu yönetime zorla soktuk. Hayali başkan olmak ama durumu görünce korktu!.. Aynı şekilde Ferit Şahenk var. Mehmet Ali Aydınlar’ın burayı doldurabileceğini söyledim. Hasan Doğan’la beraber kendisiyle görüştüm ve TFF yönetimine girmesinin faydalı olacağını söyledim. Mahmut Özgener’i destekleme kararı aldıktan sonra 3-5 kişi kaldık ve sohbet ettik. Bu konu gündeme geldi o sırada ve Hasan Bey’in arzusuyla yönetime girdiği için acaba ayrılırlar mı diye düşünenler oldu. Ben de kendisinin kararına bırakılması gerektiğini söyledim. Bunu aldılar başka şekilde çevirdiler. Aziz Yıldırım’ın 1 oyu vardır. Bir oy çok güçlüdür çünkü ben bir oyla seçildim! Kim aday olursa ben de gider oyumu kullanırım. 15 bin kongre üyemiz var. Onlar karar verir. Aziz Yıldırım gidecek diye düşünmeyin, Mayıs ayı gelir ve kararımızı veririz. "



Gayrimenkuller



"Fenerbahçe'nin bugün 113 milyon dolarlık sabit kıymeti var.Kenan Evren Lise'ni yıktıktan sonra oraya otel yapacağız. Onun yerine 3 tane okul yapacağız. "

1 milyon üye hayal değil



"1 milyon üye çok ütopik bir rakam değil. F.Bahçe’de pazarlık olmaz. Bizim düşüncelerimizdir bunlar. Yetkili mercilere bu düşünceleri sunarız ve onaylanırsa hayata geçiririz. Ama onaylamazsa başka bir yönetim gelir ve bunu başka bir zaman yapar. Ben F.Bahçe’nin tarafındayım. Biz 100. yılda 100 bin taraftar kartı hedefi koyduk ve şu anda rakam 155 bin. 2008 sonunda bu rakamı 200 bine çıkarmaya çalışıyoruz. O zaman dünyada bir numara olacağız bu konuda. Taraftar kartını banka kartına çevirdik. Bunu daha da geliştireceğiz. Bankaların kullandığı puanlama sistemini bu kartlara da yükleyeceğiz. 1 milyon üyenin kulüple olan ilişkileri önemli. Başkanlık seçimi konusunda katkıları olacak. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama geldik bir noktada tıkandık. 1 milyon üye yaptığımız zaman bunları nerede oy attıracağız? Bunları şubelere dağıtmamız lazım. Spor yasasıyla ilgili çalışmalar yapılırken sayın bakandan 3 hukukçu üyemizin de yer almasını istedik. Bu öneriyi sunacağız ve evet derlerse uygulayacağız. Dünyanın bir numarası olmamız için çok önemli bir proje bu. Yıllık 50 milyon dolar aidat alabiliriz bu şekilde."