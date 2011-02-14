-SARAÇOĞLU VE MARANKİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB), ''tohumculuk sektörü ile ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgiler vererek bu konuda toplumda gereksiz kaygıya sebep oldukları'' iddiasıyla Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Maranki hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Özcan Aygun, suç duyurusu dilekçesinin sunulmasının ardından, Ankara Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, Saraçoğlu ve Maranki'nin, ''tarım ve tohumculuk konularına vakıf olmadan ve bilgilenmeden bir takım açıklamalar yaptıklarını'' söyledi. Söz konusu açıklamaların yanlış olduğunu, hibrit tohumlar ile GDO'lu tohumların birbirine karıştırıldığını öne süren Aygun, ''Halkımız çok rahatlıkla hibrit tohumları tüketebilirler'' dedi. Türkiye'deki tohumculuk sektörünün güzel noktalara geldiğini ve küresel bir oyuncu olduğunu kaydeden Aygun, ''Bundan sonraki süreçte sektörle ilgili kimler yorum yapar ise bizler artık bunların karşısındayız'' diye konuştu. TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Aygun, suç duyurusu dilekçesinde, Saraçoğlu ve Maranki'nin, ''haksız rekabet'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' suçlarından cezalandırılmalarını talep ettiklerini söyledi.