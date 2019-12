Saracoğlu UEFA için yetersiz

UEFA Kupası finalinin ev sahibi Şükrü Saracoğlu'na 2 milyon lira harcandı. Organizasyon sorumlusu Orhan Gorbon, Saracoğlu'nun göründüğü kadar modern olmadığını söylüyor.



Galatasaray'ın Kadıköy'de UEFA finali oynama ihtimali yakın zamana kadar pek çok Fenerbahçelinin uykusunu kaçırıyordu. Galatasaray'ın Hamburg'a dramatik bir şekilde elenmesiyle Fenerbahçeliler "derin bir oh" çekti. Artık onlar, statlarında bir UEFA finalinin oynanacak olmasının gururunu taşımak için gün sayıyor.



Referans gazetesinden Kenan Başaran'ın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2009 UEFA Kupası Finali Organizasyonu Proje Sorumlusu Orhan Gorbon başkanlığında başta İlker Uğur olmak üzere 12 kişilik bir ekip, finalin oynanacağı Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nı 20 Mayıs'a hazırlıyor. UEFA da çalışmaları başından beri sıkı bir biçimde izliyor.



Orhan Gorbon, UEFA finalinin en büyük 30 organizasyonundan biri olduğunu belirtiyor.

Gorbon, finalin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yolundaki yürüyüşüne bile olumlu katkı sağlayacağını söylüyor. Gorbon, "Bu organizasyonun başarısı Türkiye'nin imajı açısından çok önemli" diyor.



Yani AB'nin bir yolu Diyarbakır'dan geçiyorsa, bir yolu da Kadıköy'den geçiyor!

İstanbul, 2006'da 8 şehirle yarışıp UEFA finalini kazandı. Finale talip olanlar UEFA'nın hazırladığı sözleşmeyi peşinen imzalıyorlar. Finali kazanınca da talepleri birbir uygulamaya geçiriyorlar.



Saracoğlu modern mi



Gorbon, finalin İstanbul'a direkt olarak milyon dolarlar kazandırmayacağını ama imajına büyük katkı sağlayacağını söylüyor: "Bu final bir oyuncak ve bu oyuncak da UEFA'nın. Bilet geliri, sponsorluk gelirleri ve yayın hakkı gelirleri UEFA'nın. Oyuncak kiminse direkt gelirler de onun."

Ama finali yapan kentin de dünyada "modern" ve "becerikli" olarak algılandığını kaydeden Gorbon, "Kentin reklamını da yapıyor. Maddi olarak ise 35-40 bin yabancı gelecek.

2005'teki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'a katkısı 150 milyon lira olmuştu. Konaklama, alışveriş, gezme-eğlenme, bilet harcaması vs hesaplandığında UEFA finalinin de katkısı 100 milyon lira olacaktır. İstanbul'a maç için 120 uçak inecek" diyor.



Hangi takımlar final oynarsa İstanbul için daha bereketli olur? Gorbon, halihazırda çeyrek finale kalan 8 takımın da kente kazandıracağını vurguluyor. Yine de bir Fransız-Alman takımı finali daha ilgi çekici olacaktır.



"Türkiye'nin en modern stadı Saracoğlu. Dolayısıyla pek bir iş düşmemiştir size" diyorum ama Orhan Gorbon, bana tebessüm ediyor ve durumun hiç de sandığımız gibi olmadığını söylüyor: "Stat dediğimiz illa güzel görünümlü bir yapı değildir. Rahatlık ve işlevsellik önemlidir."

Gorbon'a hak vermemek elde değil. Örneğin her masada bulunan TV monitörleriyle modern bir görüntü veren Saracoğlu'nun basın tribünü pek de "rahat" değil. Basın tribünü çok dar. Ortada oturan bir kişi yerinden kalkmak istediğinde sağında veya solundaki bütün gazetecilerin ayaklanması gerekiyor. Bizim tolere ettiğimiz bu durum UEFA'nın standartlarına uymuyor.

Saracoğlu'nun Türkiye'nin en iyi statlarından olduğunun ve Aziz Yıldırım'ın mucizevi bir şekilde stadı inşa ettiğinin altını çizen Gorbon, diğer yandan stadın UEFA standartları göz önüne alındığında çok da modern sayılamayacağını söylüyor.



Gorbon, "Stadın modern olduğu yerel bir söylem. Biraz Türkün Türke propagandası bu. Yani Türkiye'ye göre modern ama UEFA'ya göre yetersiz" diyor.



Gorbon, hazırlık sürecinde kendilerini en çok zorlayan konunun, "Bu statta Chelsea de oynadı, ne olacak" zihniyeti olduğunu kaydediyor.



"UEFA işi biraz abartıyor mu?" Futbolun bir endüstri olduğunu hatırlatan Gorbon, "UEFA da futbolun marka değerini ve geliri artırmak için çalışıyor. Bu yüzden finali izleyecek bir medya mensubunun yağmurdan bile ıslanmamasını da hesaba katıyor. Final maçı iki ayrı takımın seyircisini ağırlıyor. Bunların her şeyinden UEFA sorumlu, o yüzden de her şey en ince noktasına kadar planlanıyor" diyor.



En kârlısı Fenerbahçe



Saracoğlu'nun final gecesine hazırlanması tamamen TFF'nin sorumluluğunda. Fenerbahçe, hiçbir masrafa iştirak etmediği gibi yapılan düzenlemeler de kendilerine "kâr" kalacak.

Gorbon, örneğin 44 metrekarelik son teknoloji ürünü iki yeni skorbord'un takılacağını belirterek "İnternet bağlantısına bile imkân veren bu skorbord'lar reklam gelirini de artıracak" diyor.



Saracoğlu'nun finale hazır olması için 2 milyon lira harcandı. Final nedeniyle UEFA, TFF'ye 750 bin İsviçre Frangı para ödülü, 600 bin frang başarı primi ve bilet hasılatından da yüzde 30'luk pay verecek. Gorbon, "Fenerbahçe'ye direkt bir para verilmiyor ama biz zaten aldığımız paranın yüzde 70'ini Fenerbahçe'nin stadına harcıyoruz" diyor.



Saracoğlu, bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Eskişehir maçıyla birlikte final provaları yapacak.



Gençler turnuvası



20 Mayıs'taki finali oynayacak takımlar 2 gün önceden İstanbul'a gelecek. Maç öncesi çeşitli gösteriler yapılacak. Bu arada final şerefine gençler arasında süren bir turnuva var. Nike'ın desteklediği ve 900 gencin katıldığı turnuvada takımlar 2 kız oyuncu da oynatmak zorunda. Turnuvanın finali 20 Mayıs'ta Kalamış'ta yapılacak ve UEFA Başkanı Michael Platini de izleyecek. Bu organizasyona katılan 100 kişi Saracoğlu'ndaki finali izleme şansını elde edecek.