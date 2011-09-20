Saraçoğlu onbinlerce kadına ev sahipliği yaptı

T24

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Fenerbahçe'nin Dia ile bulduğu gole Ömer Aysan'dan gelen yanıtla, sarı lacivertli takım bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı.



"Kadıköy cehenneminin melekleriyiz" diyerek Saraçoğlu'nun tribünlerini dolduran sarı-lacivertli kadınlar ve çocuklar, herkese unutulmayacak bir futbol akşamı yaşattı.



Maç boyunca Fenerbahçe'ye inanılmaz bir destek veren 41 bin taraftar, muhteşem görüntüler sergiledi.



Fenerbahçe-Manisaspor maçı ise tribünlerdeki coşkuya karşılık verebilecek kadar tempolu başlamadı. Karşılaşmaya top kayıpları ile başlayan Fenerbahçe, ilk bölümde oyunu kendi sahasında kabul etti.



Oyuna bir türlü konsantre olamayan Fenerbahçe, istediği pozisyonları bulamadı ve bunun yanında kalesinde de önemli tehlikeler atlattı. Yobo ve Cristian Baroni'nin kritik hamleleri, Manisaspor hücum oyuncularının golü bulmasını engelledi.



Karşılaşmanın 41. dakikasında ise Fenerbahçe, Senegalli oyuncusu Dia ile öne geçti. Caner, sol kanattan sürüklediği atakta boş durumdaki Dia'yı topla buluşturdu. Ceza sahasına sağ çaprazdan girdiği gibi sert ve düzgün bir vuruş yapan Dia, sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.



Maçın da ilk devresi Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarı ise kırmızı kartla başladı. Manisasporlu Nizamettin Çalışkan, Dia'yı durdurmak isterken formasından çekince, ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Fenerbahçe, bu dakikadan itibaren, ikinci golü bulmak için baskısını artırdı.



Alex ile yakaladığı net bir pozisyondan yararlanamayan sarı-lacivertliler, ikinci golü ararken kalesinde beraberlik golünü gördü. Fenerbahçe ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası, topa son olarak müdahale eden Ömer Aysan Barış, Manisaspor adına beraberliği sağladı.



Beraberlik golünü kalesinde gören Fenerbahçe, tribünlerin de desteği ile Manisaspor kalesinde baskı kurdu. Alex ve Semih ile çok net pozisyonlar da yakalayan Fenerbahçe, aradığı golü bir türlü bulamadı. 90+4'te Semih'in ağlara gönderdiği top ise ofsayt gerekçesi ile geçerli sayılmadı.



Bu tarihi maç, Dia ve Ömer Aysan Barış'ın karşılıklı golleriyle berabere sona erdi.





Binlerce kadın küfretti







Tamamı kadın ve çocuklardan oluşan tribünlerde bir ara küfürler yükseldi. Bütün tribünler "İ..e Trabzon olamazsın şampiyon" diye hep bir ağızdan tezahürat yapmaya başladı. Yaklaşık 1 dakika süren küfürlü tezahüratın ardından sarı-lacivertli taraftarlar tekrar normal tempo tutmaya devam etti.





Dünya tarihinde bir ilk



Fenerbahçe , sezon öncesi Schakhtar Donetsk ile yapılan hazırlık maçında taraftarların sahaya girmesi sonucu 2 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Fenerbahçe - Orduspor maçının seyircisiz oynanmasının ardından karar alan TFF, 'boş tribün' uygulamasını kaldırarak dünya futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve sadece kadınlarla çocuklara ücretsiz olarak statların kapısını açtı. Bu yeni uygulama ise ilk defa Fenerbahçe - Manisaspor maçında hayata geçiriliyor.





İlk 11'ler



Fenerbahçe: Volkan, Bekir, Bilica, Yobo, Ziegler, Dia, Selçuk, Cristian, Caner, Alex, Semih



Manisaspor: İlker, Ömer, Akaminko, Hüseyin, Klukowski, Yiğit İncedemir, Nizamettin, Murat, Yiğit Gökoğlan, Simpson, Kahe





35 bin bilet dağıtıldı



Karşılaşma için Fenerbahçe Kulübü'nün şu ana kadar 35 bin bilet bastırdığı ve dağıttığı bildirildi. Biletlere yoğun ilgi gösteren kadın taraftarlar maçı statta izleyebilmek için adeta birbirlerini ezdi.





Kadın taraftarlara yoğun ilgi



Şükrü Saracoğlu Stadı'na bilet bulup maçı izlemek umuduyla binlerce kişi akın etti... Özellikle metrobüslerde üstünde Fenerbahçe forması olan yüzlerce anne ve çocuğu stadın yolunu tuttu... Yaşlısından gencine sarı-laciverte gönül veren kadınlar maçı tribünden izlemek için can atıyordu ancak çoğu bilet bulamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.





Stat önünde bilet kavgası



Stat önünde ise bilet kuyruğunda bekleyen kadınların arasında bazen kavgalar çıktı. Saatlerce kuyrukta bekleyen taraftarlar biletlerin satıldığı Fenerium'a geldiklerinde gişelerin kapandığını görünce çılgına döndü. Öfkeli taraftarlar "Kapıyı açmayan Cimbomlu olsun" diye tempo tuttu.





