Saraçoğlu mahallesinin restorasyonu için ruhsat veren Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Hiçbir şekilde koruma kararlarına aykırı bir işlem yok

Ankara'nın tarihi Saraçoğlu mahallesinde başlatılan restorasyon çalışmalarına ruhsat izni veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in sorularını yanıtladı.

Projede hiçbir şekilde koruma kararlarına aykırı bir işlem olmadığını ifade eden Taşdelen, projenin detaylarından bahsetti. Taşdelen, "Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki yıkım yok, ağaç kesme yok, bitki örtüsü korunuyor, ekosistem yenileniyor. SİT koruması altında, kararlara uygun biçimde yapılacak. Biz projeyi gördük inceledik. Onun için ruhsat verdik" diye konuştu.

Alper Taşdelen'in açıklamaları şöyle:

Yaptığımız, tam da babamın yaptığı. Hatırlarsanız, orayla ilgili gökdelenlerin, yüksek yapıların olduğu bir proje vardı. Sayın Abdullah Gül'ü ziyaret etmiştim. Cumhurbaşkanıydı. Görüşmemizde kendisine Saraçoğlu'na bakışımızı anlattım. Cumhuriyet mirası olduğunu, 1. derece SİT alanı olduğunu, orada tek bir binanın yıkılamayacağını, bir ağacın kesilemeyeceğini anlattım. Sayın Gül'e de Çevre Bakanlığı'na da kırmızı çizgimizi bu şekilde belirttik. Kamuoyu ile de paylaştık. Bugün gelinen nokta bu tutumumuza uygundur.

"Projede hiçbir şekilde koruma kararlarına aykırı bir işlem yok"

bugünkü restorasyon inşaatı kurallara uygun. SİT alanı olması, koruma altında anlamına geliyor biliyorsunuz. Projeler önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na gidiyor. Proje gitti. Projeyi inceledik baktık. Buradaki yapılar aynen korunuyor. Bir tane ağaç kesilmeyecek. Yönetmelikler tebliğler, mevzuat belli. Burası SİT alanı olduğu için iki kez koruma kararı alınmış. İki koruma kararına da uygundu. Biz ruhsat verdik. Projede hiçbir şekilde koruma kararlarına aykırı bir işlem yok. Restorasyon ruhsatını vermemizin sebebi de budur.

"Proje bizim değil, 'onlar zaten paylaşır' diye düşündük"

Belki bunu paylaşmamız lazımdı. Ama proje bizim değil, “onlar zaten paylaşır” diye düşündük.

"Bu projeyle Saraçoğlu ekolojik dengesine geri dönüyor"

Aslında bu projeyle ekolojik dengesine geri dönüyor. Normalde orada bir dere yatağı var. Kapatılmış. O açığa çıkarılacak. Dere yatağının beslendiği noktada biyolojik gölet yapılacak. Ahlatlıbel'e, Uğur Mumcu Parkı'na yaptık. Tamamen kendini temizleyen bir gölet.

"Esnaf bu projen,n hayata geçmesini dört gözle bekliyor"

Kızılay'ın yaşam alanı olmasına ihtiyacı vardı. Kızılay ve Ankara açısından önemli. Gidip konuşabilirsiniz. Bu proje esnaf için önemli. Hayata geçmesini dört gözle bekliyorlar.

Projenin ortasındaki boş alanın altına otopark yapacaklar. Kızılay'ın otopark sorunu malum. Namık Kemal Ortaokulu muhafaza edilecek. Okulu Anıttepe'ye taşıdılar. Burası yıllardır metruk kaldığı için öğrenci sayısı çok düşmüştü. Kızılay son 20 yıldır bir çöküntü bölgesi oldu. Gökçek döneminde uygulanan anlayış yıllarca Kızılay'ı da cezalandırdı. Çöküntü haline getirdi.

"Sadece gündüz değil gece de yaşayacak"

Bu proje üç etaptan oluşuyor. Konutlar konut olarak kalacak. Yayalaştırma yapılacak. Biyolojik gölet çevresinde kafe, sanat evi, kitapçıların olduğu bir alan. Sadece gündüz değil gece de yaşayacak. Necatibey tarafında yapıların bulunduğu yer otel olacak. Mesela oradaki avlu kısmına ekleme yapılmamak için giriş camlı olacak.

"Yıkım yok, ağaç kesme yok, bitki örtüsü korunuyor, ekosistem yenileniyor"

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki yıkım yok, ağaç kesme yok, bitki örtüsü korunuyor, ekosistem yenileniyor. SİT koruması altında, kararlara uygun biçimde yapılacak. Biz projeyi gördük inceledik. Onun için ruhsat verdik.

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