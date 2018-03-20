Saraçoğlu Mahallesi'nde dönüşüm çalışmaları başladı

Gül KABA, Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) – TÜRKİYE’NİN ilk toplu konut projesi olma özelliğine sahip Ankara Saraçoğlu Mahallesi’nde Maliye Bakanlığı’nın desteği ile Emlak Konut GYO tarafından geliştirecek dönüşüm çalışmaları başladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Saraçoğlu Mahallesi bütün özellikleriyle korunacak, tek bir tuğlası yerinden kalkmayacak” dedi.

Maliye Bakanlığı’nda düzenlenen Saraçoğlu Projesi tanıtım toplantısına; Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Emlak Konut GYO Müdürü Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı.

“MİLLİ MİRASIMIZI GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Emlak Konut GYO Müdürü Murat Kurum, “Türkiye’nin ilk o toplu konut projesi olma özelliğine sahip milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden olan Saraçoğlu Mahallesi, geçmişine uygun olarak geleneksel Türk evi temasıyla tasarlandı. Tarihi dokusunu oluşturan tüm ağaçlar ve yapılar Kültür Bakanlığımızın kurumlarından onaylanarak, yenilenmek üzere bu projeyi hayata geçiriyoruz. Milli mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için öncüllük edeceğiz” diye konuştu.

“BÜTÜN BİNALAR, ESERLER VE ANIT AĞAÇLAR KORUNUYOR”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Değişim olgusunu doğru anlayıp zamanında yakalamalıyız. Bunu yapamazsak durumumuz gittikçe kötüleşir. Eskiden olsaydı belki bu eserler neden burada duruyor. Bu kalıntıları yıkalım, yok edelim yerine bir şey daha yapalım mantığı oturup devam edebilirdi. Şimdi oradaki bütün binaların, erken cumhuriyet dönemi eserlerinin korunduğu, etraftaki ağaçların anıt ağaç olarak tescillendiği, herhangi birisine hiç zarar vermeden korunabildiği bir proje ile karşı karşıyayız” dedi.

“HEM ŞEHRİN DEĞERİNİ ARTIRACAK HEM DE ÇEVREYLE DOST OLAN BİR PROJE”

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da, “Şehirlerin büyük bir nüfus baskısı altında bunaldığı bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın her yerinde büyükşehirler özellikle etraflarındaki halkları kitleler halinde kendilerine çekiyor. Büyükşehirlerin sorunları giderek daha fazla karmaşık hale geliyor. Buna paralel olarak da maalesef şehirlerde ciddi bir rant baskısı ortaya çıkıyor. İşte Saraçoğlu Projesi’nde de başından beri böyle bir endişenin taşındığını biliyorum. Acaba burada da oluşan şehir rantlarına tarihi yapılar bir şekilde heba edilecek mi? Endişesi vardı, ortaya çıkan, titizlikte hazırlanan bu proje hem şehrin değerini artıracak hem de çevreyle dost olan bir projedir” şeklinde konuştu.

“3 KATTAN YUKARI YÜKSEKLİK YOK, AĞAÇLAR KORUNACAK”

İçinde önemli kültür turizmi, ticaret ve konut fonksiyonları bulunan değerli bir proje olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kurtulmuş, “Yüzde 44.2’si sosyal donatı olarak bırakılmış, yüzde 55.88’i de kültür, turizm, konut ve ticaret alanı olarak bırakılmış. 3 kattan daha yukarı da yükseklik yok, bütün ağaçlar korunacak, anıtsal ağaç olarak muhafaza edilecek. Proje tam şehrin kalbinde değeli bir proje olarak müzesiyle, alışveriş mekânlarıyla, konutlarıyla, turizm alanlarıyla, sosyal donatılarıyla Ankara halkının hizmetinde olacak. Ankara’ya değer katacak, en kısa sürede tamamlanmasını umut ediyoruz” dedi.

“MAHALLENİN BÜTÜN ÖZELLİKLERİ KORUNACAK, TEK BİR TUĞLA YERİNDEN OYNAMAYACAK”

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, “Biz bu projeyi gelecek kuşaklara taşımak için yeni inisiyatif alıyoruz. Saraçoğlu Mahallesi bütün özellikleriyle korunacak, tek bir tuğlası yerinden kalkmayacak. Bütün ağaç ve yeşilleri alanları korunacak. Burası zaten kentsel sit alanı, sit olma özelliğine uygun bir şekilde gelecek kuşaklara taşınacak. Yoğun bir gayretle herkes aynı şiarla, anlayışla, yeşilin ve tarihin korunması, Ankara’nın simgesel değerlerinden olan Saraçoğlu Mahallesi’nin herkesin beklediği, özlediği noktada toplum kavuşması için bu projede imzalar atıldı ve belli bir noktaya hep birlikte geldik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“EMLAK KONUT PROJEDE MUTLAKA YER ALMALIYDI”

Proje sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayan Ağbal, “Özellikle Emlak Konut için çünkü bu projeye 1940’lı yıllarda Emlak Bankası sahiplik yapmış. O anlamda Emlak Konut’un tarihi bir sorumluluğu vardı. Projeyi kendilerine ilk götürdüğümüzde bu tarihsel geçmişi hatırlatarak bu meselede mutlaka yer almaları gerektiğini söyledik. Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz, projeye ilk andan itibaren konutun, topluma, millete, ülkeye karşı sosyal sorumluluk projesi olarak addettiler, gece gündüz çalıştılar” dedi.

“PROJE ANKARA’YA DEĞER KATACAK”

Bu projenin Ankara’ya Ankaralıya değer katacağını belirten Ağbal,” Bunu şartname sözleşme meselesi olarak görmedik, geçmişten gelen bu yapıların gelecek kuşaklara taşınması, kazandırılması projesi olarak gördük, hep birlikte bunu başardığımızı düşünüyorum. Proje bittiğinde duvarları, çitleri olmayan, güvenlik duvarları olmayan ir baştan girdiğiniz zaman öbür başa kadar uğrak noktaların olduğu Saraçoğlu Projesi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIĞI’NIN MÜZE OLARAK YAPILMASINI İSTİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna ise “Saraçoğlu Mahallesi projesiyle Ankara için çok önemli, kalbinde yer alan bir projeden bahsediyoruz. Bu projeyle birlikte Keçiören metrosunun Kızılay’a gelişiyle birlikte dolmuş durakları yer altına alınacak. Bu doğrultuda bölgedeki sıkıntıyı ortadan kaldırmış olacağız. Zırhlı birliklere taşınacak olan Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlığı’nın müze olarak yapılmasını istiyoruz” dedi.

“ÇOK KATLI BİNALAR YAPILMAYACAK, ASLINA UYGUN OLARAK YENİLENECEK”

Saraçoğlu Mahallesi’nin Çankaya için özlemini duydukları bir proje olduğunu söyleyen Çankaya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen de, koruma altında olan tescilli binaların olduğu bir bölge olan Saraçoğlu Mahallesi’nin erken Cumhuriyet döneminin en önemli mimari eserlerinden birisi olduğunu söyledi. Taşdelen, “Bu projeyle Kızılay eski albenisini de kazanacak ve Ankara’nın merkezi olacak. Bütün tescilli yapıların korunması çok önemli, geçmişe sahip çıkmak demek. Bir dönem buranın yıkılıp çok katlı binaların yapılacağı konuşuluyordu ancak bugün burası korunuyor ve aslına uygun olarak yenileniyor” diye konuştu.

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