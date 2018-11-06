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SARAÇHANE PARKI'NDA 'DOĞU TÜRKİSTAN' PROTESTOSU

  Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK/İSTANBUL,(DHA) Sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Doğu Türkistanlı bir grup Fatih Camii'nde toplandıktan sonra Saraçhane Parkı'na bir yürüyüş gerçekleştirerek Doğu Türkistan'da yaşanan baskıları protesto etti

06 Kasım 2018 19:00

 

Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)
Sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Doğu Türkistanlı bir grup Fatih Camii\'nde toplandıktan sonra Saraçhane Parkı\'na bir yürüyüş gerçekleştirerek Doğu Türkistan\'da yaşanan baskıları protesto etti.
Çin Halk Cumhuriyeti\'nin Doğu Türkistan\'da yaşayan halka baskı ve zulmettiği gerekçesiyle aralarında sivil toplum kuruluşları ve bir grup Doğu Türkistanlının olduğu bir grup yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Öğle namazından sonra Fatih Camii avlusunda toplanan grup sloganlara atarak, Saraçhane Parkına yürüdü. Burada grup adına sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Doğu Türkistanlı temsilciler açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda Doğu Türkistan halkının uğradığı baskılar protesto edildi.
Yapılan açıklamaların ardından grup  parktan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Cami avlusunda toplananlar
-Yürüyüşe geçilmesi
-Grubun parka girmesi
-Açıklamalardan detaylar
-Genel ve detaylar
 

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