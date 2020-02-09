Saracchi yine sakatlandı

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, sarı kırmızılılarda erken bir sakatlık yaşandı.

Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi, sakatlığının ardından takıma dönerken, Kasımpaşa karşısında 11'de başladığı maçta tekrar sakatlandı.

19. hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan formasına Kasımpaşa maçıyla kavuşan Uruguaylı sol bek, saha kenarına gelerek gözyaşlarına engel olamadı.

Maçın henüz 3. dakikasında bir rahatsızlık yaşayan Saracchi'nin yerine oyuna Martin Linnes dahil oldu.