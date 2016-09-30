S.Arabistan'da 11 Eylül davaları yasasından 'derin kaygı'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, 11 Eylül saldırılarında ölenlerin yakınlarının kendilerine dava açabilmesini sağlayan yasanın "derin kaygı" yarattığını açıkladı.

ABD Kongresi önceki gün, saldırıda ölen neredeyse üç bin kişinin yakınlarının Suudi yetkililere dava açabilmesini sağlayan bir yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

Kongre bu oylamayla, Başkan Barack Obama'nın söz konusu tasarıya koyduğu vetoyu da geçersiz kılmış oldu ve Obama "tehlikeli bir emsal" oluşturulduğunu söyledi.

11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı. Ancak Suudi Arabistan yönetimi saldırılarda rol oynadığı iddialarını hep reddetti.

Suudi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Egemen dokunulmazlığa zarar gelmesinin, aralarında ABD'nin de bulunduğu tüm ülkelere olumsuz etkisi olur" denildi.

Obama da Kongre'deki oylamayla "tehlikeli bir emsal oluşturulduğunu ve ABD'nin de davalara açık bir hale getirildiğini söylemişti.

Bu arada Cumhuriyetçi Partili Kongre liderleri tasarıyı yeniden değerlendirmek istediklerini söyledi. Senato'nun çoğunluk lideri Mitch McConnel, senatörlerin "yasanın neden olabileceği sonuçları anlamadığını" söyledi.

Başkan Obama, "Tehlikeli bir emsal ve bazen neden zor olanı yapmanız gerektiğinin bir örneği. Ve açıkçası Kongre'nin zor olanı yapmasını dilerdim. Bir seçim öncesi 11 Eylül kurbanlarının ailelerine karşı oy verir görünmek zor bir iş. Ama aynı zamanda doğru olanı" demişti.