-S.ARABİSTAN WİKİLEAKS'DEKİ İDDİAYI ÖNEMSEMEDİ RİYAD (A.A) - 30.11.2010 - Suudi Arabistan, internet sitesi Wikileaks'de yayımlanan gizli belgelerde Kral Abdullah'ın ABD'den İran'a saldırmasını istediği yönündeki iddiayı önemsemedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Usame El Nakli, Amerikalı diplomatlar tarafından ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen yazışmaların "kendilerini ilgilendirmediğini" söyledi. Nakli, Suudi medyasında yer alan açıklamalarında, Krallığın yazışmaların gerçekliğini teyit etme şansı olmadığını belirterek, "Onlar üzerinde yorum yapamayız" dedi. Wikileaks'daki belgelerde, bir Suudi yetkilinin Amerikalı diplomatlara, Kral Abdullah'ın ABD'ye, "yılanın başını ezmek için İran'a saldırın ve nükleer programını felç edin" tavsiyesini hatırlattığı ileri sürülüyor. -İRAN İLE GÖRÜŞMÜŞ- Wikileaks sitesinde yayınlanan Amerikan diplomatik yazışmalarından birinde, Kanada istihbaratının, Afganistan'daki olası saldırılarla ilgili "yardım" öneren İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile 2008'de temaslarda bulunduğu belirtildi. Kanada İstihbarat Servisi (CSIS) Başkanı Jim Judd ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Eliot Cohen arasında 2 Temmuz 2008'de Ottawa'da yapılan görüşmenin belgesine göre, Judd, ülkesi ile İran arasındaki ilişkilerin yıllardır çok soğuk olduğunu belirterek, istihbarat servisinin İran konusunda "çok çok endişeli" olduğunu söylüyor. CSIS'ın kısa süre önce, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'nın Kanada ile bir iletişim kanalı istemesinden sonra, bakanlıkla konuştuğunu anlatan Judd, "İranlılar potansiyel saldırılar konusundaki istihbarat paylaşımı da olmak üzere, Afgan sorunları konusunda Kanada'ya yardım etmeyi kabul ettiler" dedi. Belgeye göre, Judd, "Aslında bu arada İranlıların gerçekten ne istediklerini anlamadık, çünkü onların Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nü (ISAF) öldürmek istedikleri açıktı" diye de itirafta bulundu. -YUNANİSTAN MAKEDONYA'DA GİZLİ SİYASİ FAALİYETLERDE BULUNMUŞ- Wikileaks internet sitesi tarafından sızdırılan gizli belgelerden birinde ise Yunanistan'ın Makedonya'da gizli siyasi faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülüyor. Sızdırılan belgeler arasında, ABD Üsküp Büyükelçiliği tarafından Makedonya ile ilgili hazırlanan 783 belge bulunduğu, bunlardan 142'sinin Makedonya-Yunanistan ilişkilerini kapsadığı bildirildi. Bu arada ABD Üsküp Büyükelçiliği yetkilileri, özel bir TV kanalına yaptıkları açıklamada, belgelerin orijinal olup olmadığı konusunun araştırıldığını bildirdi. -''İSVEÇ TERÖRİST YAKALAMADA AKTİF ROL OYNADI'' Gizli belgelerde ayrıca, İsveç'in ABD ile yaptığı işbirliğiyle, teröristlerin yakalanmasında büyük imkan sunduğu belirtiliyor. İsveç basınına göre, açıklanan belgelerden 819'unda İsveç ile ilgili bilgiler yeralıyor ve begelerden 671'i Stockholm'deki ABD Büyükelçiliği'nden geçildi. Yayımlanan diplomatik raporlarda teröristlerin yakalanmasında ABD ile İsveç hükümetinin yaptığı işbirliği anlatılıyor.