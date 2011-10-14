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Dünya

Sara nöbetlerine ameliyatla çözüm LONDRA (A.A) 

14 Ekim 2011 05:37

-Sara nöbetlerine ameliyatla çözüm LONDRA (A.A) - 14.10.2011 - İngiltere'de yapılan bir araştırma, ameliyatın sara nöbetlerinden kurtulmak için bir yöntem olabileceğini ortaya koydu. University College London'a (UCL) bağlı Beyin Cerrahisi Hastanesi doktorlarının ameliyat edilen 615 hastayla yaptığı araştırmada, hastaların yüzde 82'sinin ameliyattan sonraki bir yılda hiç nöbet geçirmediği, yüzde 52'sini 5 yıl kriz tutmadığı, 10 yıl aradan sonra ise yüzde 47'sinin hala nöbet geçirmediği saptandı. Ameliyat edilen hastaların ortalama 20 yıldır sara hastası olduğu kaydedildi. Araştırma ekibinin başı John Duncon, nöbetlerin ilaç tedavisiyle kontrol alınamadığı durumlarda ameliyat seçeneğinin düşünülebileceğini belirtti. Sara için kesin tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte hastalığın yol açtığı nöbetler ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor.

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