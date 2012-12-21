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Spor

Sara krizi geçiren taraftara polis copla müdahale etti

Olin Edirne taraftarı sara hastası genç tribünde çıkan olaylar sırasında polis tarafından coplandı

21 Aralık 2012 16:12

BEKO Basketbol Ligi'nin 11'nci haftasında Olin Edirne, kendi evinde konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediye'sine 12 sayı farkla 62-74 yenildi. Maçın bitimine 2 dakika kala Olin Edirne tribünlerinde çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Polis müdahalesi sırasında sra krizi geçiren bir taraftar polis tarafından coplandı.

Maçın bitimine 2 dakika kala pota arkasındaki Olin Edirne taraftarları ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri arasında tartışma çıktı. Çok sayıda polisin müdahalesi sonucu maç durdu. Tartışmaların büyüdüğü tribünde polis ile bazı taraftarlar arasında kısa süreli arbede çıktı. 
Bu sırada sara krizi geçirdiği belirtilen bir Olin Edirne taraftarı polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Tribünde taraftarı coplayan polis memurunu amirleri zorlukla engelledi. 
(kaynak: meriç tv)
 

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