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Sara hastası genç, baraj gölünde boğuldu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’da sara hastası 17 yaşındaki Sedat Kayış, serinlemek için girdiği Atatürk Barajı gölünde boğuldu

30 Ağustos 2017 19:30

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’da sara hastası 17 yaşındaki Sedat Kayış, serinlemek için girdiği Atatürk Barajı gölünde boğuldu.
Olay, dün akşam merkeze bağlı Külfhöyük Köyü’nde meydana geldi. Sara hastası Sedat Kayış, hayvanlarını otlatırken serinlemek amacıyla Atatürk Barajı gölüne girdi. Kayış, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, girdikleri suda Kayış\'ı hareketsiz halde çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Kayış\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Kayış\'ın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

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