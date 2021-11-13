Sapık şoför; arka koltukta oturan müşterisine aldırış etmeden mastürbasyon yaptı!

Britanya'nın Manchester kentinde bir kadın, Uber sürücüsünün trafiğe girdiklerinde bir anda mastürbasyon yapmaya başladığını ve polisin şikayetini ciddiye almadığını belirtti.

Kadın, şoförün mastürbasyon yapmaya başladığını fark edince arabadan indiğini ve bir polis aramaya başladığını ifade etti; bulduğu polis memurunun ise söylediklerini "şüpheli" bulduğunu ve kendisine yardımcı olmadığını belirtti.

Manchester Evening News tarafından ismi paylaşılmayan kadın, polis memurunun kendisini arabaya geri götürmeye çalıştığını ve "otoyolda araba dışında duramayacağını" söylediğini aktardı. Kadın buna itiraz edince, memurun polis arabasına binmesine izin verdiğini söyledi.

Manchester Bölge Polisi konu ile ilgili bir soruşturma başlattığını bildirirken, Uber de soruşturma süresince ilgili sürücünün lisansını askıya aldığını ifade etti.

Manchester Polisi, "iyi hizmet gösteremedikleri insanlardan" özür diledi.