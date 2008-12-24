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Dünya

Sapık baba şimdi de para için 'sapıttı'

Avusturya'da öz kızına 24 yıl tecavüz eden ve ondan 7 çocuk sahibi olan sapık baba anıları 4 milyon Euro'ya satacak

24 Aralık 2008 02:00

Avusturya'da, öz kızını evinin bodrumuna kilitleyerek 24 yıl boyunca tecavüz eden ve bu ensest ilişkiden 7 çocuk sahibi olan sapık baba Josef Fritzl'in (73) kirli anılarını yabancı basına 4 milyon Euro'ya satmak istediği saptandı.

Borçlu olduğu emlak komisyoncusu bir arkadaşına kaldığı hücreden vekalet gönderen Fritzl'in, arkadaşını, "polis ve savcılığa verdiği ifadelerin tutanaklarını avukatından alarak yabancı basına satmasını talep ettiği" belirlendi.

İsmi açıklanmayan emlak komisyoncusunun, Fritzl'den aldığı talimat üzerine ifade tutanaklarının yayımlanması için İngiltere'deki bazı bulvar gazeteleriyle görüşerek 4 milyon Euro'ya anlaştığını, ancak bugüne kadar vadedilen parayı alamadığını söylediği belirtildi.

Olayın ortaya çıkması üzerine sorgulanan sapık baba Fritzl'in de ifadesinde, gazetecilerin kendisinden habersiz olayın tüm detaylarını yayımlayarak para kazandıklarını savunarak, "Emlakçı arkadaşına olan 3 milyon Euro'luk borcunu ödemek için ifade tutanaklarını satışa çıkarmak istediğini anlattığı" bildirildi.

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Halen ülkenin batısındaki St. Pölten şehir hapishanesinde tutuklu bulunan Fritzl'in avukatı Rudolf Mayer ise gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen konuya ilişkin açıklama yapmak istemediğini söyledi.

St. Pölten eyalet mahkemesi hakimi Andrea Hummer, Josef Fritzl'in gelecek yıl Mart ayının ikinci yarısında yargılanmasının planlandığını açıkladı.

Fritzl, öz kızı Elisabeth'i evinin bodrumunda inşa ettiği özel bir hücreye kapatarak 24 yıl boyunca tecavüz etmiş ve bu ensest ilişkiden 7 çocuk sahibi olmuştu.

Sapık babanın 24 yıl boyunca saklamayı başardığı olay, çocuklardan 19 yaşındaki Kerstin'in hastaneye kaldırılması sırasında ortaya çıkmıştı.

Öz kızından olan çocuklarından birini doğumdan hemen sonra sığınaktaki sobada yakarak öldürdüğü belirtilen Fritzl'in ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmesi bekleniyor.

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