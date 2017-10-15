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Sapanca'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 18 yaşındaki Yusuf Avcı öldü, 6 kişi de yaralandı

15 Ekim 2017 01:28

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 18 yaşındaki Yusuf Avcı öldü, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, ilçenin Sakarya Caddesi\'nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Bedri Irmak (65) yönetimindeki 54 E 0905 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Avcı yönetimindeki 41 KV 640 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Yusuf Avcı ile yanındaki Murat Avcı (19), Cihat Şahin (16), Yunus Emre Gümüş (15) ve Muhammet Emir Aktaş (15) ile diğer araç sürücüsü Bedri Irmak ve eşi Necla Irmak (55) yaralandı. Araçta sıkışan Yusuf Avcı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliği\'ne bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi, Toyotasa İlk Yardım Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Avcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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