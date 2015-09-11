Sapanca Gölü'nü besleyen dereler çöp içinde

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği bölümünde yapılan yüksek lisans çalışması, Sakarya'nın su ihtiyacının tamamını ve Kocaeli'nin su ihtiyacının da bir bölümünü karşılayan Sapanca Gölü’nü besleyen bazı dereler çöpten geçilmediğini ortaya koydu.

CHA'nın haberine göre, dünyanın suyu içilebilir nadide gölleri arasında bulunan Sapanca Gölü’nü besleyen bazı dereler çöplüğü andırıyor. Dere suyunun içinde pet şişeden metal atıklarına, kullanılmış tarım ilacı kutusundan evsel çöplere kadar yoğun şekilde atık bulunuyor. Bu da derelerdeki suyun kalitesini düşürüyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği bölümünde yapılan yüksek lisans çalışmasında, gölün genel su kalitesi halen birinci sınıf çıkarken derelerin su kalitesinin ise düştüğü belirlenmişti. Su örnekleri analiz sonucunda derelerdeki su kalitesinin üçüncü ve dördüncü sınıfa kadar gerilediği ortaya çıkmıştı. Geçen yıl gölün su seviyesi, kuraklık ve aşırı tüketim sebebiyle dikey olarak 3 metreye kadar düşmüştü. Su rezervi bakımından kritik eşiğin altına inen gölün imdadına bu yılki yoğun kar yağışı ve sağanak yetişmişti.

Şimdilik bol su sebebiyle genel kalitesini koruyan Sapanca Gölü, kirli dereler sebebiyle tehdit altında bulunuyor. Çevre halkı, gölü besleyen derelerin temiz tutulması ve kirletilmesinin önüne geçmesini isteyerek, “Eğer gölü besleyen dereler kirlilik unsurlarından arındırılmazsa zamanla göl suyunun genel kalitesi de bozulacak. Bu kadar güzel ve suyu içilebilir nadide gölü kirletenlere karşı gerekli cezai müeyyideler uygulanmalı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) gölü besleyen dereleri sürekli denetlemeli ve kirletilmesine izin vermemeli.” diye tepki gösterdi.