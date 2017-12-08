T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sapanca Gölü'nden ağlar toplandı

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Gölü'nde yapılan denetimlerde göle bırakılan 50 kasnak ağ ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ağ toplandı

08 Aralık 2017 19:57

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Gölü\'nde yapılan denetimlerde göle bırakılan 50 kasnak ağ ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ağ toplandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sakarya ve Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri\'ne bağlı ekipler ile birlikte Sapanca Gölü\'nde bulunan sazlıklar arasında denetimlerde bulundu. Ağ atmanın yasak olduğu Sapanca Gölü\'nde sazlıklar arasında 50 kasnak ağ ile bin metre ağ ele geçirilerek imha edildi. Kaçak avcılığın önüne geçilmesi ve göldeki doğal yaşamın sürekliliği için denetimlerin devam edeceği bildirilirken, yetkililer halktan duyarlılık beklediklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERSAPANCA Sakarya DHA SAKARYA SapancaSapanca GölüSakarya Büyükşehir Belediyesi SuKanalizasyonKorumaKontrol Dairesi Başkanlığı SakaryaKocaeliGıda TarımHayvancılık MüdürlükleriKaçakFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24