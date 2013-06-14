São Paulo’da üniversite öğrencileri sokakta

São Paulo’da son bir haftada, şehir içi ulaşım araçlarının bilet fiyatlarının zam görmesi nedeniyle yapılan protesto gösterilerinin sayısı üçe ulaştı. Daha çok öğrenciler ve öğretmenlerin yer aldığı protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı. São Paulo’nun başlıca caddelerinden Avenida Paulista’da polis ile göstericiler arasında sık sık çatışmalar yaşandı. Polis biber gazı ile göstericilere müdahalelerde bulundu, ancak onların ısrarını kıramadı. Bu arada polis tarafından gözaltına alınan 20 göstericiden 10’u kefaletsiz olarak hapis yatacağı bildirildi.

São Paulo Valiliği’nden yapılan açıklamada olayların sadece metroya verilen zararın maliyetinin 50 bin dolar olduğu öne sürüldü. Bazı bankaların camlarının kırıldığı ve belediye otobüslerinin yakıldığı belirtildi. Bu arada dikkat çeken bir konu da, aynen Türk medyasının Gezi Parkı direnişindeki manipülasyonu gibi, Brezilya medyası da göstericilerin vandalizm ve şiddet ürettiklerini, ulaşım fiyatlarının da çok fazla artmadığı konusunu işledi.

T24 yazarı Erol Anar’ın Brezilya’dan bildirdiğine göre, bu son zamanlarda görülen en büyük protestolardan birisi. Çünkü Brezilya toplumu kolay kolay kendi hakları için bile sokağa çıkmayan bir toplum. Genelde topraksız köylüler, üniversite öğrencileri gösterilerde bulunuyorlar. Onun dışında toplum hem içeride, hem de dünyada gelişen olaylara karşı tepkisiz kalıyor.