‘Santrifüj’ sanıklarına 142 yıl istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan suç örgütü aracılığıyla bazı tıbbi cihaz ve medikal malzeme ihalelerine fesat karıştırdığı ileri sürülen 25 kişi hakkında dava açtı.



Cumhuriyet Savcısı Harun Kodalak, polisin geçen aylarda düzenlediği "Santrifüj" adlı operasyona ilişkin soruşturmayı tamamladı.



Kodalak'ın hazırladığı iddianamede, kurulduğu öne sürülen suç örgütünün, Batman Bölge Devlet Hastanesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi, Türkiye Şap Enstitüsü Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türk Kızılayı, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün tıbbi cihaz ihaleleri ile Hacettepe Üniversitesinin bazı kitap alım ihalelerine fesat karıştırdıkları savunuldu.



Sanıkların, ihalelere başka firmaların katılımını engelledikleri, rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulundukları ileri sürülen iddianamede, sanıkların, kendi sattıkları tıbbi cihazlara göre ihale şartnamesi hazırlatmak için, irtibatlı oldukları ihale komisyonu görevlilerine maddi menfaat temin ettikleri, ihale bedellerini istekleri doğrultusunda belirledikleri ve rakiplerine ait gizli tutulması gereken bilgileri elde ettikleri iddia edildi.



İddianamede, sanıkların, ihalelerde teklif dosyalarına, hazırlanan sahte belgeleri koydukları, kazanamadıkları ihaleleri iptal ettirdikleri, ihaleye çıkan kurumlara şartnameye uygun olmayan cihaz ve medikal malzeme tedarik ettikleri de öne sürüldü.



Sanıklar



İddianamede, sanıklar İhsan Soytemiz, Zihni Soytemiz, Cemal Cem Memik, İlker Demirdöven, Mahmut Çam, İbrahim Kaya, Ertan Bilici, Kemal Uslu, Cem Çakan, Saliha Aysun Memik, Ali Fevzi Okutan, Hüseyin Şahin, İsa Oğuz, Siraç Akgül, Aydın Kurt, İlhan Bülbül, Ümit Bozdağ, Galip Resul Mercan, Çelebi Çelik, Midhat Emri, Abdullah Bıçak, Serpil Karnabat, Sadettin Kanca, Tamer Köse ve İlhan Çiftçi'nin, "suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak, suç örgütü adına suç işlemek, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak ve özel belgede sahtecilik" suçlarından 142 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.



İddianameyi kabul eden Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, "yetkisizlik" kararı vererek, dosyayı fesat karıştırıldığı ileri sürülen son ihalenin yapıldığı Trabzon Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinin de "yetkisizlik" kararı vermesi nedeniyle yetkili mahkeme Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından belirlenecek.

