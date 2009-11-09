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Spor

Santraya Türk bayrağı dikildi

Diyarbakırspor taraftarı maç öncesinde sahanın ortasına Türk bayrağı dikti.

09 Kasım 2009 02:00

Diyarbakırspor taraftarı maç öncesinde sahanın ortasına Türk bayrağı dikti.

Diyarbakırspor-Galatasaray maçı başlamadan önce Alpaslan adındaki Diyarbakırspor taraftarı, tribünden inerek sahanın ortasına Türk Bayrağı dikti. Diyarbakırsporlu izleyiciler de Alpaslan'ı alkışladılar. Diyarbakırspor taraftarı, daha sonra bayrağı çıkartarak maçı izleyeceği tribüne gitti.

Stadın etrafında bekleyen biletsiz taraftarları polis, stadyum çevresinden uzaklaştırdı. Bu arada bazı taraftarlarla polis arasında kısa süreli kargaşa yaşandı. Bir taraftar ise bileti olmadığı için 112 ambulansının üzerinde sahaya girmek istedi ancak polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Polis, taraftarlara sürekli olarak anons yaparak bileti olmayanların evlerine dönmesini istedi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Galatasaray kafilesi maç için stada giderken 6 motorize ekip de otobüslerine eskortluk yaptı. Maç biletlerini satan Türkcell Everest Bayi, saat 19.00 itibariyle 3000 biletin satıldığını, 1200 adet biletin ise Diyarbakırspor kulübü tarafından satın alındığını açıkladı.

Galatasaray ve Diyarbakırspor store mağazalarını ziyaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer, birbirlerine forma alıp hediye etti.

Ziya Doğan tribünde

Diyarbakırspor teknik direktörü Ziya Doğan, 1 maç ceza aldığı için karşılaşmayı tribünden izledi. Antrenör Abdullah Güllü, takımın başında sahaya çıktı.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Baroş ve Emre Aşık ile cezalı Keita ve Mustafa Sarp, Diyarbakırspor maçının kadrosuna alınmadı. Diyarbakırspor'da ise Ayman ve Barış cezaları sebebiyle oynayamadı.

Geniş güvenlik

Diyarbakır-Galatasaray karşılaşması için kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alındı. Sarı kırmızılı futbolcuların Diyarbakır'a gelmesiyle başlayan güvenlik önlemleri, maçın oynanacağı ana kadar devam etti.

Cumhurbaşkanı önlemi gibi

Galatasaray kafilesinin kamp yaptığı otel çevresinde de gece boyunca devriye gezen polis, sabah saatlerinden itibaren de sarı kırmızılı futbolcularla kentte yaşayanlar arasında önlem aldı. Maç için bugün kadar cumhurbaşkanı ve başbakan için alınan önlemlerin aynısının alındığı gözlendi.

2 kez arandılar

Stat çevresinde kurulan güvenlik bariyer alanları da geniş tutuldu. Bariyerlerden giriş yapanlar, titiz bir aramadan geçtikten sonra içeri alındılar. Taraftarlar için 2'nci arama da stat kapılarında yapıldı.

Maça akın ettiler

Diyarbakırspor-Galatasaray maçını izlemek için çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi Diyarbakır'a akın etti. Şanlıurfa'dan gelen 3 otobüsten oluşan konvoy, kente girmeden polis tarafından durduruldu, arandıktan sonra yollarına devam etmeleri sağlandı.

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