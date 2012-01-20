-Santralden radyoaktif madde çalındı KAHİRE (A.A) - 20.01.2012 - Mısır'ın İskenderiye kenti yakınlarına kurmayı planladığı Daba Nükleer Santrali'nden bir radyoaktif kabın çalındığı, bir diğerinin de kabının açılarak içerisinden radyoaktif madde alındığı bildirildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi'nin yetkililere dayandırdığı haberine göre, Daba Nükleer Santrali'nin inşaatına giren kişiler bazı radyoaktif maddeleri çaldılar. Çalınan radyoaktif maddenin ne olduğu konusunda resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi olmayan kaynaklar ise Mısır güvenlik kuvvetlerinin çalınan radyoaktif maddenin bulunması için operasyon başlattığını iddia etti. Enerji üretimi amacı ile kurulması planlanan Daba Nükleer Santrali için Mısır, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile temas halinde ve santralin tamamen enerji üretme amacına hizmet edeceği konusunda UAEK'ye garanti verdi. Mısır santral için Rusya ve Fransa'dan teknoloji sağlamaya çalışıyor. Halk ayaklanmasının ardından santralin kurulmasının mali olarak tehlikeye girdiği iddia edilse de ülkedeki askeri yönetim santralin kurulması yönünde kararlılık belirtiyor. Daba Nükleer Santrali'nin kurulması ile ilgili bölge sakinlerinin endişeleri var. Toprakları istimlak edilen Bedeviler ile bölgedeki doğal yapının öleceğini savunan bazı Mısırlılar geçen hafta santral inşaatını basmışlar ve güvenlik kuvvetleri ile çatışmışlardı. Güvenlik kuvvetleri ile bölge halkı arasında çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı.