-SANTRALDEKİ İŞÇİLERDEN BİRİ ÖLDÜ TOKYO (A.A) - 14.05.2011 - Japonya'da deprem ve tsunami sonrasında radyasyon yayılan Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki çalışmalara katılan 60'lı yaşlardaki bir sözleşmeli işçinin, tesisteki işini yaparken öldüğü bildirildi. Santralin operatör firması Tokyo Electric Power Co. sözcüsü Naoyuki Matsumoto, işçinin, bir cihazı taşıdığı sırada yere düştüğünü söyledi. Ölüm sebebinin henüz bilinmediğini belirten sözcü, işçinin vücudunda radyasyon belirlenmediğini, çalışma sırasında maske, eldiven ve özel giysiyle tamamen koruma altında olduğunu belirtti.