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SANTRALDA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ FETHİYE (A.A)

17 Ağustos 2010 22:11

-SANTRALDA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ FETHİYE (A.A) - 17.08.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapımı devam eden santral inşaatındaki iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Fethiye'nin Seki beldesi Yayla Patlangıç mevkisinde yapımı süren Göltaş Enerji Baraj ve Eşen Hidroelektrik Santrali'nde montaj işi yapan Şükrü Ekinci (22), kaynak yaptığı ray arabasının iplerinin kopması sonucu yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra beton bloklar arasında sıkıştı.  Olay yerinde hayatını kaybeden Ekinci'nin cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından yakını olmadığı için arkadaşlarına teslim edildi.  Soruşturma sürdürülüyor.  Bu arada; ölen işçinin 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde, Gölcük'te babası Mahmut, annesi Fatma Ekinci ile 3 kardeşini kaybettiği öğrenildi.

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