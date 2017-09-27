Santral görevlisi kadının şiddet iddiası

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü\'nde çalışan santral görevlisi 32 yaşındaki Nehir Göklü, amirinin saldırısına uğradığı iddiasıyla 4 günlük iş göremez raporu alıp, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi\'nde bulunan Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü\'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe giden Nehir Göklü\'nün bulunduğu santral odasına gelen amiri M.B., diğer çalışanları dışarıya çıkarttı. Genç kadın, kimsenin olmadığı sırada M.B.\'nin küfür edip, telefon ahizesi ile başına vurduğunu ileri sürdü. Bu nedenle fenalaşan Göklü, ambulans çağırarak Toros Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Güler, daha sonra aldığı 4 günlük iş göremez raporu ile Siteler Polis Merkezi\'ne giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen polis, M.B.\'nin ifadesine başvurdu. M.B. ifadesinde, Göklü\'nün 2015 yılında işe başladığını, zaman zaman işe gelmemesi nedeniyle çıkartıldığını ancak mahkeme kararıyla 3 ay önce işe döndüğünü söyledi. Bugün de iş konusunda Göklü ile tartıştığını ancak saldırmadığını ve küfür etmediğini savunan M.B., kendisinin de şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

BELEDİYE: SALDIRI YOK

Bu arada Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, Nehir Göklü\'ye saldırının söz konusu olmadığı iddia edildi. Yapılan yazılı açıklama şöyle:

\"Nehir Göklü adlı personel hakkında kurumumuzda huzuru ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle çeşitli nedenlerden dolayı idaremiz tarafından birçok kez tutanak tutulmuştur. Ayrıca Nehir Göklü adlı personelin saldırıya uğradığı iddiası ise gerçeği yansıtmamakta, iftira niteliği taşımaktadır. Söz konusu kişi kurumumuzu yıpratarak çeşitli spekülasyonlara yol açmak için böyle bir iddia ortaya atmıştır. Kamuoyunu yanıltarak kurumumuz itibarını zedelemeye çalışan ilgili şahıs hakkında gerekli idari ve hukuki tüm işlemlerin başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.\"



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