-SANTRAL ÇEVRESİNDE YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ TOKYO (A.A) - 13.03.2011 - Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 240 kilometre uzaklıktaki Fukuşima nükleer elektrik santralinde meydana gelen patlamanın ardından ortaya çıkan radyasyon nedeniyle santral çevresinde yaşayanların tahliye edildiği bildirildi. Japonya'nın Kyodo haber ajansı, patlamanın meydana geldiği Fukuşima Daiichi nükleer elektrik santralinin 20 kilometrelik yarı çapı yakınında yaşayan yaklaşık 110 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Ajansın haberinde, ayrıca Fukuşima Daiichi'nin, yakınındaki Fukuşima Daini nükleer satralinin etrafındaki 10 kilometrelik yarıçap dahilinde yaşayan 30 bin kişinin daha tahliye edildiği belirtildi. Japonya'daki nükleer güvenlik ajansından yapılan açıklamada, reaktörden sızan radyasyondan etkilenenlerin sayısının 160'ı bulabileceği belirtildi. Nükleer güvenlik ajansı yetkilileri, Fukuşima Daiichi nükleer elektrik santralindeki patlamanın büyüklüğünün, 1 ile 7 arasındaki Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Durum Ölçeği'ne göre 4 olduğunu kaydetti. Ölçeğe göre Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlamanın büyüklüğü 7 olarak kabul ediliyor. Japonya Baş Kabine Bakanı Yukio Edano, Tokyo Elektrik ve Enerji Şirketinin, radyasyon sızdıran reaktörün soğutulması ve santralin ilgili birimindeki basıncın azaltılması amacıyla reaktörün deniz suyuyla doldurulmasını planladığını söyledi. Kyodo haber ajansı, Japonya genelinde yaklaşık 300 bin kişinin tahliye edildiğini ve 5,5 milyon kişinin ise elektrikten yoksun olduğunu duyurdu.