-SANTOS DERBİDE MASKEYLE OYNAYACAK İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 20 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan,yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcular, koşu ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Kayserispor maçında aldığı darbenin ardından burnunda kırık tespit edilen Andre Santos, bugün takımla birlikte çalıştı. Gribal enfeksiyon nedeniyle dün takımdan ayrı çalışan Gökay Iravul da takımla birlikte idman yaptı. A2 takımından dönen Hasan Erbay, Okan Alkan, Berk Elitez yenileme idmanı yaparken kaleci Ertuğrul Taşkıran kalecilerle birlikte çalıştı. Tedavisi devam eden Emre Belözoğlu, sağ arka adalesinde zorlama olan Issiar Dia ve ağrıları olduğu bildirilen Güiza antrenmana katılmadı. -SANTOS'UN DURUMU- Burnunda kırık tespit edilen Andre Santos'un derbi maçta maskeyle oynayacağı açıklandı. Tesislerde antrenmandan sonra Brezilyalı oyuncunun ölçüsünün alınacağı ve karbondan suratına göre maske yapılacağı bildirildi. Bu arada, iki gündür idmanlara çıkmayan Dia'nın durumunda olumlu gelişme olduğu, Senegalli oyuncunun yarınki idmana çıkmasının beklendiği kaydedildi. Öte yandan, Bir Dilek Tut Derneğinin organizasyonu ve sarı-lacivertli futbolcu Semih Şentürk'ün aracılığıyla antrenmanı izlemeye gelen küçük taraftarlar Atakan ve Cem Uğurlu kardeşler, idman öncesinde futbolcularla fotoğraf çektirdi. Diğer yandan, bazı Fenerbahçeli taraftarların yarın antrenmana gelerek oyunculara ve teknik heyete derbi maç öncesinde destek vereceği öğrenildi. Fenerbahçe, yarın akşam yapacağı antrenmanla derbi maçın hazırlıklarına devam edecek.