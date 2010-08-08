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SANTOS, YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI BOGOTA (A.A)

08 Ağustos 2010 12:26

-SANTOS, YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI BOGOTA (A.A) - 08.08.2010 - Kolombiya'nın 59. Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, yemin ederek görevine başladı.  Santos'un yemin törenine 14 Latin Amerika ülkesinin devlet başkanlarının katılmasına rağmen Venezuela lideri Hugo Chavez katılmadı. Törende Venezuela'yı Dışişleri Bakanı temsil etti ve Chavez yönetiminin Kolombiya'nın yeni liderine dostluk elini uzatmaya hazır olduğunu ifade etti.   Chavez, daha önce yaptığı açıklamada, komşusu Kolombiya ile olan sınıra hava ve piyade birlikleri konuşlandırdığını, çünkü görev süresi dolacak olan Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin ''her an bir şey yapabilecek durumda olduğunu, bunun bir savaş tehdidi olduğunu ve kendilerinin savaş istemediğini'' bildirmişti. Venezuela lideri Chavez, iki hafta önce, Bogota yönetiminin, Kolombiyalı gerilla liderlerinin Venezuela'da olduklarını açıklamasından sonra Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.  Kolombiya'da 20 Haziranda yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu eski Savunma Bakanı ve Sosyal Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Juan-Manuel Santos (58) kazanmıştı.

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