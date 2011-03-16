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Spor

SANTOS FAVORİ GÖSTERİLMEKTEN ENDİŞELİ İSTANBUL (A.A)

16 Mart 2011 19:17

-SANTOS FAVORİ GÖSTERİLMEKTEN ENDİŞELİ İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Fenerbahçeli futbolcu Andre Santos, Galatasaray ile Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbi maçta favori gösterilmelerinin yanlış olduğunu ifade ederek, ''Derbilerin favorisi olmaz'' dedi.  Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı derbi değerlendirmesi, kulübün internet sitesinde de yayınlandı.  Ezeli rakiplerine karşı sezonun en zor maçlarından birine çıkacaklarını belirten Andre Santos, ''Onların saha ve seyircisi önünde 3 puan için sahaya çıkacağız. Maçın önemini biliyoruz. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Bizi çok zor bir mücadele bekliyor. Mücadelenin sonunda kazanan taraf olmak istiyoruz. Derbilerin favorisi yoktur. Favori olarak gösterilmemiz çok yanlış'' ifadelerini kullandı.  Yüzde 100 konsantre bir şekilde maça çıkmaları gerektiğini kaydeden Fenerbahçeli futbolcu, şöyle devam etti: ''Dikkatli olmalıyız. Ezeli rakibimize karşı, büyük ve güzel bir statta mücadele vereceğiz. Konsantrasyonumuzu kaybetmeyip, 90 dakika boyunca aynı mücadeleyi vermek bizim için çok önemli. Çok önemli derbiler oynayan bir oyuncu olarak böyle maçların favorisi olmayacağını hatırlatmak isterim. Her türlü sonuca açık bir maç. Şu anda ligde lideriz ve liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray maçına da her maça hazırlandığımız gibi 3 puan için çıkacağız. Bizim için önemli olan rakip ayırt etmeden kazanmak.''

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