Santos: Bu sezon da Fenerbahçe'deyim

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Tatilden 12 Ağustos'ta dönmesi beklenen Andre Santos, sürpriz bir şekilde İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli oyuncunun yanında eşi Suelem’de vardı. Bavullarının çokluğu dikkat çeken brezilyalı oyuncu kötü günlerde takımla beraber olmak istediği için erken döndüğünü belirterek, "Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Hakkımda ben yokken bir çok transfer söylentisi çıkmış. Ben Fenerbahçe'nin futbolcusuyum ve burada kalacağım. İstanbul'u çok özledim. Kasım'da oğlum olacak ve İstanbul'da doğmasını istiyorum" ifadesini kullandı.Santos Milli Takım yolcusuSantos oğluna idolü olan Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zico'nun ön adı olan 'Arthur' ismini vereceğini belirtti. İdmana giderek takım arkadaşlarıyla hasret gideren Santos, çalışmayı takip etti. Brezilyalı, ülkesinin milli takım kampına katılmak üzere Almanya'ya gidecek.