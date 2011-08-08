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Spor

Santos: Bu sezon da Fenerbahçe'deyim

12 Ağustos'a kadar izinli olmasına rağmen dün İstanbul'a gelen Fenerbahçeli Andre Santos...

08 Ağustos 2011 03:00

T24 - 12 Ağustos'a kadar izinli olmasına rağmen dün İstanbul'a gelen Fenerbahçeli Andre Santos, "Bu sezon buradayım. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi. 



Tatilden 12 Ağustos'ta dönmesi beklenen Andre Santos, sürpriz bir şekilde İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli oyuncunun yanında eşi Suelem’de vardı. Bavullarının çokluğu dikkat çeken brezilyalı oyuncu kötü günlerde takımla beraber olmak istediği için erken döndüğünü belirterek, "Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Hakkımda ben yokken bir çok transfer söylentisi çıkmış. Ben Fenerbahçe'nin futbolcusuyum ve burada kalacağım. İstanbul'u çok özledim. Kasım'da oğlum olacak ve İstanbul'da doğmasını istiyorum" ifadesini kullandı.


Santos Milli Takım yolcusu

Santos oğluna idolü olan Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zico'nun ön adı olan 'Arthur' ismini vereceğini belirtti. İdmana giderek takım arkadaşlarıyla hasret gideren Santos, çalışmayı takip etti. Brezilyalı, ülkesinin milli takım kampına katılmak üzere Almanya'ya gidecek.


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