-Santorum 3 eyaletteki ön seçimleri kazandı WASHINGTON (A.A) - 08.02.2012 - ABD'de Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığı yarışında eski Pennsylvania senatörü Rick Santorum, 3 eyaletteki ön seçimlerin 3'ünü de alarak önemli bir zafere imza attı. Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığı yarışını giderek karışıyor. Iowa seçimlerindeki başarısından sonraki 4 seçim durağında gerilerde kalan ve hatta yarıştan çekilmesi yönünde tartışmalar başlayan Santorum, aynı anda Missouri, Minnesota ve Colorado'da yapılan seçimlerin hepsini kazanarak, ''yarışta hala ben de varım'' dedi. Seçim sonuçları eski Massachusetts valisi Romney'in popülaritesine biraz darbe vururken, gözler aynı tabana seslenen eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich ve Santorum'dan hangisinin muhafazakarlara seslenmede ipi göğüsleyeceğine çevrildi. -Rakiplerini açık ara yendi- Missouri seçimlerinde Santorum, oyların yüzde 55'ini aldı. Buna karşın rakibi Romney, yüzde 25'te kaldı. Missouri eyaletinde üçüncü sırada ise yüzde 12 ile Teksas milletvekili Ron Paul yer aldı. Minnesota eyaletinde Santorum oyların yüzde 45'ini, Paul yüzde 27'sini aldı. Romney ise yarışı yüzde 17 ile üçüncü sırada bitirdi. Colorado seçimlerinde ise, eyaletteki Cumhuriyetçi Parti yetkilileri, kıyasıya geçen yarışta kazananı Santorum olarak açıkladı. Halbuki 2008 yılında Romney, Colorado ve Minnesota'yı başkanlık adaylığı yarışında kazanmıştı ve seçim öncesi de Romney'nin kampanya ofisi özellikle Colorado'yu kazanmayı bekliyordu. Böylece Santorum, partisinde muhafazakar tabana ve çay partisi hareketinin desteğine sahip olduğunu kanıtlamış oldu. Santorum, Missouri'den yaptığı ''zafer'' konuşmasında, bugün seçmenlerin seslerinin tüm Amerika hatta Beyaz Saray'da bile duyulduğunu söyledi. Romney'i ABD Başkanı Barcak Obama ile ''aynı pozisyonda'' olmakla suçlayan Santorum, kendisini Romney değil, asıl Obama karşısında ''gerçek muhafazakar aday'' olarak tanımladı.