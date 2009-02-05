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Santoro öldürüleli 3 yıl oldu

Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno, öldürülüşünün üzerinden 3 yıl geçen Rahip Andrea Santoro'yu andı.

05 Şubat 2009 02:00

Roma Büyükşehir Belediye Başkanı Gianni Alemanno, Trabzon'da bir cinayete kurban giden İtalyan papaz Andrea Santoro'yu asla unutmadıklarını söyledi.

Alemanno, "Kentimiz, aramızdan trajik biçimde ayrılmasının üçüncü yıl dönümünde onun, dinler ve kültürler arasında barışçıl bir yüzleşme ve diyalog uğruna hayatını veren bir kişi olduğunu halen hatırlamaktadır" dedi.

Alemanno, 5 Şubat 2006'da Trabzon'da işlenen cinayetin yıl dönümü münasebetiyle İtalyan papazın kız kardeşi Maddalena Santoro'ya gönderdiği mektupta, "Farklılıkları bir bölünme değil karşılıklı gelişme vesilesi olarak görerek, tanışma, yüzleşme, zenginliklerin paylaşımı anlayışıyla dünyalar arasındaki mesafeleri ve ön yargıları aşmak için çalışmanın, Rahip Andrea tarafından bizlere bırakılmış en önemli miras olduğu kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

Santoro gibi birçok Katolik misyonerin hayatlarını feda etme pahasına dünyanın muhtelif bölgelerinde çalıştıklarına da değinen Alemanno, mektubunu, "Dünyada hayatlarını da riske atan tüm misyonerleri, özellikle de geçen kasım ayında Kenya'da kaçırılan Rahibe Maria Teresa Oliviero ve Rahibe Caterina Giraudo'yu bu vesileyle hayırla yad etmek istiyorum" cümlesiyle noktaladı.

Alemanno, mektubunda, Hristiyanlığı yayma uğruna hayatlarını feda eden İtalyan misyonerlerin fotoğraflarını, Roma Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Campidoglio meydanına asmış olduklarına da dikkati çekti.

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