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Şantiyesinde işçilerin kaldığı koğuşta yangın

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde gölet inşaatının şantiyesinde, işçilerin kaldığı koğuşta çıkan yangın, paniğe neden oldu

13 Ocak 2018 23:42

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde gölet inşaatının şantiyesinde, işçilerin kaldığı koğuşta çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Bayram ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Yassıbağ köyünde, gölet inşaatında çalışan işçilerin kaldığı koğuşlardan birinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İşçiler, koğuşu tahliye ederken, alevler yandaki koğuşa da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bayramiç Belediye itfaiye ekipleri, işçilerin de yardımıyla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Koğuş olarak kullanılan tek katlı iki yapının kullanılmaz hale gediği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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