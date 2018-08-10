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Şantiye gibi kaçak kazı alanı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'un Boyabat ilçesinde bir köyde, polis tarafından yapılan operasyonda, kaçak kazı alanı bulundu

10 Ağustos 2018 19:47

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'un Boyabat ilçesinde bir köyde, polis tarafından yapılan operasyonda, kaçak kazı alanı bulundu. Kazı yapanların araziye konteyner yerleştirdiği, alanın çevresini tahta perdelerle kapattığı belirlendi.
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucunda, Karacaören köyünde bir arsada define veya tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine polis tarafından bölgeye operasyon düzenledi. Polis ekipleri, boş araziye konteyner yerleştirildiğini, kazı yapılan alanın çevresinin tahta perdelerle kapatıldığını belirledi, çeşitli kazı araçları malzemeleri buldu. Yapılan incelemede, arazide 6 metre derinlikte çukur ve yaklaşık 3 metre tünel açıldığı belirlendi. Bölgede bulunan mahzemelere el konulurken, olayla ilgili 1 şüphelinin arandığı belirtildi.

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