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Şantiye bekçisi ölü bulundu

MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, belediyenin yeni binasında şantiye bekçisi olarak görev yapan Şenol Sevindik (24), kaldığı konteynerde ölü bulundu

08 Aralık 2017 16:51

MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, belediyenin yeni binasında şantiye bekçisi olarak görev yapan Şenol Sevindik (24), kaldığı konteynerde ölü bulundu.
Marmara Ereğlisi\'nde belediyenin yeni hizmet binasının inşaatında şantiye bekçisi olarak çalışan Şenol Sevindik\'i bu sabah işe gelen arkadaşları kaldığı konteynerin içinde hareketsiz yatarken, buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sevindik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Vekili Fehmi Duman da şantiyeye gelerek, olay hakkında bilgi aldı. Sevindik\'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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