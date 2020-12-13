DSİ yeni binasının şantiye alanında toprak kayması: İki işçi yaşamını yitirdi

Ankara'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası şantiye alanında, altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda iki işçinin de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, DSİ Genel Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası şantiye alanında, saat 16.00 sıralarında altyapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 2 metre derinlikteki kanalda çalışan işçiler Ahmet Tokgöz ile Mehmet Vurgun toprak altında kaldı. Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İkinci işçinin de cansız bedeni bulundu.

Toprak kaymasında göçük altında kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından toprak altında kalan işçiye ulaşamayınca, alanda K9 köpekleriyle arama yapıldı. Çukura inen köpeğin, kokuya tepki verdiği bölgede arama çalışmasına başlandı. Çalışma sonucu yaklaşık 2,5 saat toprak altında kalan Mehmet Vurgun'un da cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Tokgöz ile Mehmet Vurgun’un cenazeleri, savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

DHA