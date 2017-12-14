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Şantajla para isteyen televizyon kanalının sahibi tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da 'FETÖ'cü damgası' vurmakla tehdit ederek, çok sayıda  işadamından para istediği iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yerel televizyon kanalının sahibi Mehmet Altun, savcılığın iti

14 Aralık 2017 23:14

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da \'FETÖ\'cü damgası\' vurmakla tehdit ederek, çok sayıda  işadamından para istediği iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yerel televizyon kanalının sahibi Mehmet Altun, savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı.
Kentte yayın yapan yerel bir televizyon kanalının sahibi Mehmet Altun, yapı malzemeleri satan bir işletmenin sahibi A.O.\'dan iddiaya göre, 95 bin lira istedi. Mehmet Altun, A.O.\'yu parayı vermemesi durumunda televizyon programında kendisine \'FETÖ\'cü damgası\' vuracağını söyleyerek tehdit etti. Bir süre devam eden tehdit ve pazarlık sürecinin ardından A.O., durumu polise bildirdi. Polisin takibe aldığı Mehmet Altun, geçen 7 Aralık\'ta işadamı L.Y.\'nin ofisinde A.O. ile bir araya geldi. A.O. seri numaraları alınan ve pazarlık sonucu 55 bin liraya inen parayı Mehmet Altun\'a verdi. Bu sırada ofise baskın yapan polis, Mehmet Altun\'u suçüstü yakaladı. Mehmet Altun ile birlikte televizyon programı yaptığı İ.A. ve işadamı L.Y. de gözaltına alındı.
15\'E YAKIN İŞADAMI DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın yerel medyada duyulmasının ardından 15\'e yakın işadamı ve esnaf da aynı yöntemle tehdit edildiklerini iddia ederek şikayetçi oldu. 4 gün süren gözaltı sürecinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Aralık’ta Mehmet Altun, tutuklama talebi ile, işadamı L.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebi ile Bolu Sulh Ceza Mahkemesi\'ne sevk edildi. İ.A. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemede, Mehmet Altun ve L.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI
Karara dün savcılık tarafından itiraz edildi. Mehmet Altun yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Altun, tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altun, yerel televizyon kanalını açmadan önce Bolu Tarım İl Müdürü olarak görev yapıyordu.

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