Şantajla 2 kadını fuhşa zorlayan sahte 'emekli albay' tutuklandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, kendisini \'emekli albay\' olarak tanıtan Süleyman Baysal (48), çıplak fotoğraf ve görüntülerini çekip, şantaj yaparak fuhşa zorladığı iddia edilen 2 kadının şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne geçen hafta başvuran L.S. (32), kendisini \'emekli albay\' olarak tanıtan sevgilisi Süleyman Baysal\'ın çıplak fotoğraf ve görüntülerini çekerek, şantajla fuhşa zorladığını ileri sürüp, şikayetçi oldu. L.S., ifadesinde, \"Mutlu bir hayat kurmak istiyordum. Kendisini bana emekli subay olarak tanıtıp, önce çok güven verdi. Bir süre sonra zevk için yatak odasında fotoğraf ve görüntülerimi çektiğini söyleyince şoke oldum. Tepki gösterdim. Meğerse bu görüntüleri çekme niyeti başkaymış. Hayatımın kâbusunu yaşadım. Bana başka erkeklerle para karşılığı birlikte olmamam halinde bu görüntülerimi sosyal medyadan paylaşacağını söyledi. Dediklerini yapmamam halinde bana şiddet uygulayacağını söyleyip, tehdit etti. Hayatım tehlikede. Beni erkeklere pazarlamaya başladı. Bu iğrenç hayata daha fazla dayanamadım. Ne olur beni bu adamdan kurtarın\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürürken, Baysal\'ın ilişki yaşadığı M.K. de kendisine çıplak fotoğraf ve görüntüleriyle şantaj yaptığı iddiasıyla şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine harekete geçen polis, dün şüpheli Süleyman Baysal\'ı evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Süleyman Baysal\'ın evindeki aramada, çok sayıda hafıza kartı, kadınların çıplak görüntü ve fotoğrafları, dizüstü bilgisayar, sahte olduğu anlaşılan dolar ve euro\'lar ile farklı tiplerdeki bıçaklar ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, \'fuhşa zorla teşvik ve aracılık\' suçlarından tutuklandı.



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