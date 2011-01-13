-''ŞANTAJ''DA 2 ASKERE DAHA TUTUKLAMA TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve savcılıkça ifadeleri alınan 7 muvazzaf askerden 2'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen, ifadelerini aldığı 7 muvazzaf askerden 2'sini tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderdi. İfadeleri alınan 5 askeri ise serbest bıraktı.