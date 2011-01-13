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''ŞANTAJ''DA 2 ASKERE DAHA TUTUKLAMA TALEBİ  İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2011 15:35

-''ŞANTAJ''DA 2 ASKERE DAHA TUTUKLAMA TALEBİ  İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve savcılıkça ifadeleri alınan 7 muvazzaf askerden 2'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.  Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen, ifadelerini aldığı 7 muvazzaf askerden 2'sini tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderdi.  İfadeleri alınan 5 askeri ise serbest bıraktı. 

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